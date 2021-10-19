Гранты до 30 млн рублей смогут получить татарстанские инновационные предприятия

Малые инновационные предприятия Татарстана могут стать участниками конкурса «Развитие-НТИ» от Фонда содействия инновациям. Заявку необходимо подать до 1 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Конкурс рассчитан на оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, которые внедряют в производство результаты собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Консультационную помощь предпринимателям-инноваторам для участия в грантовой программе «Развитие-НТИ» оказывает Минэкономики РТ. Объем гранта на один проект составляет до 30 млн рублей.

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию. Учитывается и опыт разработки, вывода на рынок и продаж наукоемкой продукции.

В рамках конкурса планируется отбор проектов, предполагающих выполнение НИОКР в целях реализации следующих проектов-маяков: беспилотные логистические коридоры, автономное судовождение, беспилотная аэродоставка грузов, персональные медицинские помощники, электроавтомобиль и водородный автомобиль.

Заявляемые проекты должны быть ориентированы на удовлетворение технологических потребностей, а также решение научно-технических, инженерных и технологических задач, сформулированных по каждому проекту-маяку.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке.