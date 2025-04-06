Границы под контролем: Росреестр РТ рассказал о кадастровых работах в 2025 году

Жители Татарстана начали получать уведомления через портал «Госуслуги» о проведении комплексных кадастровых работ (ККР) на территории республики. В Росреестре Татарстана пояснили: это не связано с мошенничеством, взломом сервиса или действиями с недвижимостью без согласия владельцев.

Как сообщили в пресс-службе Росреестра РТ, ККР будут проводиться с 1 января по 31 декабря 2025 года. Около 100 тысяч правообладателей недвижимости уже получили соответствующие извещения. Заместитель руководителя Росреестра по Республике Татарстан Нияз Галиакбаров подчеркнул: поводов для беспокойства нет – все работы проходят в рамках действующего законодательства и направлены на уточнение данных в реестре.

Что такое ККР и зачем они нужны?

Комплексные кадастровые работы представляют собой кадастровые мероприятия, проводимые одновременно в отношении всех объектов недвижимости, находящихся на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. Заказчиком ККР выступает Росреестр, а исполнителем – публично-правовая компания «Роскадастр». Работы осуществляются в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и финансируются из федерального бюджета.

Причины для проведения ККР могут быть разными: большое количество объектов без установленных границ, наличие ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), устаревшие или недостоверные результаты прежнего межевания, а также признаки самовольного захвата земель. Такие случаи требуют актуализации данных и устранения несоответствий.

Важно отметить, что проведение ККР позволяет собственникам бесплатно уточнить границы своих участков и зданий. Это особенно актуально, поскольку с 1 марта 2025 года невозможно будет совершать сделки с земельными участками без установленных границ, равно как и регистрировать дома на таких территориях.

Кто получает уведомления и какие изменения возможны?

Извещения через «Госуслуги» получают собственники недвижимости, расположенной в кадастровых кварталах, где запланированы ККР. По итогам работ может быть уточнена площадь участков, скорректированы границы и исправлены возможные ошибки в реестре.

Когда пройдут работы и как узнать результаты?

На сегодняшний день конкретные даты проведения ККР по каждому кварталу назвать невозможно. В муниципалитетах уже созданы согласительные комиссии, информация о которых публикуется в местных СМИ, на рекламных щитах и официальных сайтах муниципальных образований. Там же позднее будет размещена информация о сроках ознакомления с результатами.

Что делать при спорных ситуациях или выявлении нарушений?

Если в ходе ККР будут выявлены случаи самозахвата земель, информация будет передана ответственным ведомствам для выезда на место и проведения надзорных мероприятий. Примеры таких ситуаций – когда, например, сосед расширил свой участок за счет чужой территории.

Можно ли присутствовать при измерениях?

Да. В уведомлениях, направляемых через «Госуслуги», указаны контактные данные исполнителя – филиала ППК «Роскадастр» по Татарстану. Связавшись с ними, можно согласовать присутствие при проведении измерений.

Что делать, если участок не огражден?

Даже при отсутствии забора или иных видимых границ ККР будут проведены. При этом учитываются все имеющиеся документы, на основании которых сведения были внесены в ЕГРН. При необходимости правообладатель может передать имеющиеся документы исполнителю работ.

Как узнать об изменениях по участку?

После внесения изменений в реестр, Росреестр направит правообладателям уведомление с обновленной информацией о характеристиках их недвижимости.

Комплексные кадастровые работы в 2025 году проводятся не только за счет федерального бюджета, но и при софинансировании из региональных средств. Если ваш участок находится в зоне ККР регионального значения, вы также получите соответствующее уведомление. Перечень таких территорий будет опубликован на официальном сайте Росреестра Татарстана в разделе «Кадастровый учет – Комплексные кадастровые работы» после его утверждения.