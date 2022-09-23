Границы Казани расширятся за счет включения «Научного городка»

Территория Казани увеличится за счет включения в ее состав «Научного городка», расположенного в Высокогорском районе. Законопроект, связанный с изменением границ муниципальных образований Татарстана, поддержали депутаты на 34-м заседании Госсовета РТ.

«Для включения территории “Научный городок” в границы Казани органами местного самоуправления проведены все необходимые процедуры», – рассказал руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров, представляя документ.

Он отметил, что в Высокогорском сельском поселении, Высокогорском районе и Казани были проведены публичные слушания по вопросу изменения границ. Жители муниципальных образований поддержали эту инициативу.

Гафаров уточнил, что после присоединения к столице Татарстана «Научного городка» численность казанцев увеличится на 600 человек и, по приблизительным подсчетам, составит 1,3 млн.

«Научный городок» расположен рядом с испытательным центром Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности.