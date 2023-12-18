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Границы Буинска увеличатся за счет включения части территорий сельских поселений
Границы Буинска изменятся за счет включения части территорий Малобуинковского, Мещеряковского, Нижненаратбашского и Рунгинского сельских поселений. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 50-м заседании Госсовета РТ.
«Изменения предусматривают включение части территорий Малобуинковского, Мещеряковского, Нижненаратбашского и Рунгинского сельских поселений в состав Буинска, а также включение части территории этого города в состав Нижненаратбашского сельского поселения», – рассказал глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Необходимость изменения границ возникла из-за увеличения плана строительства жилья для выполнения социальных программ и для индивидуального жилищного строительства в Буинске, уточнил докладчик.
Кроме того, законопроектом уточняется картографическое описание границ Кайбицкого сельского поселения по смежеству с Буинском и Рунгинского сельского поселения. При этом границы Кайбицкого сельского поселения не меняются.
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