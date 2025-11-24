Границы 24 охотничьих хозяйств РТ были внесены в базу ЕГРН

ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» продолжает работу по оформлению границ охотничьих угодий в республике Татарстан. Результат работы заносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В настоящий момент, в реестр уже внесены сведения о 24 охотничьих хозяйствах, расположенных в различных муниципальных районах Татарстана, а информация о границах еще 35 таких территорий направлена на рассмотрение в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. 16 из них согласовываются, а у 19 ожидаются приказы об утверждении границ.

«К охотничьим угодьям относятся территории, которые предназначены для ведения охотничьего хозяйства. Установление границ необходимо не только для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства, но и для рационального использования территорий», – отметил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.