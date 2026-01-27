Границу между критикой и травлей в молодежной среде обсудили на лекции в Казани

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Лекция Российского общества «Знание» прошла в Поволжском университете для кураторов студенческих групп в рамках фокус-сессии «Время куратора». Спикером выступила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки в Республике Татарстан Анастасия Исаева.

Занятие было посвящено феномену «культуры отмены» – практике массового бойкотирования человека или группы, которая получает все большее распространение среди молодежи. Вместе с участниками лекции Анастасия Исаева разобрала само понятие «культуры отмены» и проследила его развитие – от появления термина в начале 1990-х годов до периода активного влияния на мировой кинематограф примерно через 15 лет.

Анастасия Исаева отметила, что понимание этой темы важно, поскольку проявления «культуры отмены» возможны даже в небольших социальных сообществах, включая студенческие группы. По ее словам, необходимо объяснять обучающимся, что бойкот может причинять серьезный психологический, а иногда и физический вред.

Она подчеркнула значимость корректного разъяснения сути явления без искажений и необходимости показывать молодежи границу между допустимой критикой и травлей. Для этого в ходе лекции были приведены актуальные примеры из российской и мировой практики, чтобы кураторы могли обсуждать тему со студентами на понятном им языке.

Лектор Общества «Знание» также рассказала о роли понятия «культура отмены» в современном информационном пространстве, назвав его одним из самых противоречивых явлений массовой культуры. По ее словам, под этим термином понимается коллективный отказ от взаимодействия с брендами или публичными персонами, которые, по мнению общества, нарушили принятые нормы.

Она отметила, что часть людей воспринимает это явление как форму цензуры, тогда как другие считают его проявлением силы общественного мнения. Такая коллективная реакция способна в короткие сроки разрушить репутацию, карьеру и результаты многолетней работы, но в то же время может способствовать позитивным изменениям, привлекая внимание к реальным социальным проблемам.