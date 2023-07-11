Граница скотомогильника в Челнах была изменена и сокращена

Решением заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека изменены границы скотомогильника, расположенного в 68 микрорайоне Набережных Челнов, сообщает редакция «Челнинских известий».

Три года назад на участке площадью более 3 га в частном секторе по улице Нагорная было выдано разрешение на строительство, но позже выяснилось, что вся территория попадает в санитарно-защитную зону скотомогильника.

На днях в ходе совещания, проведенного в администрации Набережных Челнов зампредседателя межведомственной комиссии по экологической безопасности Айрат Насыбуллин,сообщил, что работы по изменению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в районе ул. Нагорная завершена. Соответствующее решение былоподписано заместителем руководителя Роспотребнадзора Ирины Брагиной .

На данный момент заключается контракт с «Центром гигиены и эпидемиологии в РТ» на проведение отбора четырех проб воздуха и десяти проб почвы на наличие возбудителя сибирской язвы на территории сибиреязвенного скотомогильника, расположенного у поселка Новые Гардали.