«Граница помнит!»: ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведет историческую реконструкцию боя

22 июня в Нижнекамске близ лесного массива по адресу ул. Ямьле, 2 пройдет военно-историческая реконструкция «Граница помнит!». Ее организаторами выступают ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Национальный музей Республики Татарстан. Мероприятие посвящается памятной трагической дате — 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Военно-историческая реконструкция «Граница помнит!» посвящается тем далеким и незабываемым событиям — боям на границе, а также памяти тех, кто защищал и освобождал границу нашей Родины. В бою, реконструкция которого будет показана, в годы войны могли участвовать, в том числе, и подразделения, сформированные в Татарстане. Это часть 334-й стрелковой дивизии, выходящей на границу с Пруссией, отряд 147-й дивизии на Польской границе, 202-я дивизия на Румынской границе и многие другие.

В реконструкции боя примут участие около 60 человек из военно-исторических и патриотических клубов Татарстана. Участники действа будут представлять солдат и командиров Красной Армии и Вермахта в форме, снаряжении и вооружении, строго соответствующих эпохе Великой Отечественной войны. Кроме этого зрители смогут увидеть уникальную технику того времени — пушку, немецкий бронеавтомобиль, советский танк Т-70 и самоходную установку.

Все выступления пройдут по сценарию, связанному с историей Великой Отечественной войны. Выстрелы, взрывы, движение техники перенесут зрителей в те далекие героические годы.

Во время мероприятия также будет организована выставка ретроавтомобилей, макетов стрелкового оружия «Все для Победы», экспонатов поискового отряда «Нефтехимик», обмундирования «Прикосновение к войне», военной техники. Участники мероприятия смогут посетить интерактивные площадки: стрелковый тир, винтажный фотосалон, площадку «Мин нет!». Начало мероприятия в 17 часов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приглашает жителей и гостей города посетить военную площадку и вместе вспомнить о героях войны.