Граница между Татарстаном и Башкортостаном внесена в ЕГРН

Росреестр Татарстана внес в Единый госреестр недвижимости сведения о прохождении границы между республикой и Башкортостаном. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.

Ранее отмечалось, что граница между двумя регионами не изменила их площадь и конфигурацию. Всего протяженность составила 498 километров. Речь идет о восточной части территории Татарстана: Актанышском, Муслюмовском, Азнакаевском, Ютазинском и Бавлинском районах.

В конце октября «Татар-информ» сообщал о том, что сведения о прохождении границы между двумя субъектами РФ были подготовлены для внесения в ЕГРН.