Граница между Татарстаном и Башкортостаном подготовлена для внесения в ЕГРН

Сведения о прохождения границы между Татарстаном и Башкортостаном в ближайшее время будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Граница проходит по территории лесных массивов, водных источников и частично — по сельхозугодьям. Ее общая протяженность составит 498 километров.

Речь идет о восточной части территории РТ: Актанышском, Муслюмовском, Азнакаевском, Ютазинском и Бавлинском районах.

Границу с Башкортостаном установили на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов и ортофотопланов разных годов. Во внимание были приняты интересы местного населения двух регионов.

Как рассказал директор ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» Айрат Усманов, были изучены все картографические и кадастровые карты республик. При их сравнении на 66 участках были обнаружены существенные расхождения по линии границы. Часть вопросов удалось разрешить на совместных заседаниях рабочих подгрупп по видеоконференцсвязи, другая часть спорных моментов оказалась снята на очных переговорах в Уфе.

«Граница между двумя субъектами не изменила свою конфигурацию. Никакие дополнительные территории не были включены и исключены из площадей ни Татарстана, ни Башкортостана», — заметил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Согласованный проект прохождения границы вошел в основу соглашения между двумя республиками, утвержденного в июне 2022 года Госсоветом Татарстана. Было сформировано землеустроительное дело. А в октябре документы были включены в Государственный фонд данных.

Ранее в ЕГРН была внесены сведения о прохождении границы с Оренбургской областью, подписаны и утверждены соглашения об установлении местоположения границ с Чувашской Республикой, Республикой Марий Эл, Самарской и Ульяновской областями. В настоящее время ведется работа по установлению границ с Удмуртской Республикой и Кировской областью.