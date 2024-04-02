«Грандиозный масштаб наведения порядка»: какие здания обновят к саммиту БРИКС в Казани

Иван Гущин: «Мне не передать словами тот грандиозный масштаб наведения порядка, который сегодня осуществляется»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани к саммиту БРИКС отремонтируют более 200 различных объектов

К саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года, в городе запланировали работы по приведению в надлежащий вид объектов культурного наследия. В первую очередь это здания, которые будут находиться на пути следования иностранных делегаций.

«Мне не передать словами тот грандиозный масштаб наведения порядка, который сегодня осуществляется. Мы сегодня совместно с администрацией Вахитовского района, со структурными подразделениями исполкома города в зоне внимания держим более 200 объектов: это и объекты культурного наследия, и те, которые формируют среду в городе», – прокомментировал Иван Гущин.

Около 50 объектов уже находятся в активной фазе ремонта. Там проводят реконструкцию или замену водосточных систем, обновляют фасады, но некоторые из них требуют более глобального вмешательства. Завершить ремонтные работы планируют к августу.

«В зоне внимания сегодня 44 исторические улицы по маршруту делегаций саммита, в зоне внимания сегодня также: площадь Свободы с Казанской Ратушей, напротив – здание КАИ, где тоже обновится фасад, не останется без внимания Казанский Кремль – его благоустроят и отремонтируют. [В частности, это] зона Пушечного двора, Юнкерское училище и ряд объектов, которые будут вовлечены в мероприятия», – добавил Гущин.

Он также рассказал, что по маршруту следования делегаций саммита БРИКС отремонтируют 7 многоквартирных домов, в том числе по адресам: ул. Назарбаева, 35 – выделено 70 млн рублей, ул. Кремлевская, 23 – около 7 млн рублей потребуется на капремонт и ремонт фасадов, 2 млн рублей запланировали на дом №42 на улице Лево-Булачная.

Среди объектов культурного наследия, которые планируют отреставрировать к саммиту БРИКС, башня Сююмбике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Башня Сююмбике требует конструктивного вмешательства

Среди объектов культурного наследия, которые планируют отреставрировать к саммиту БРИКС, башня Сююмбике.

«Сегодня “Татинвестгражданпроект” дорабатывает проектную документацию, и мы к БРИКСу обновим фасады, сделаем компоновку кирпичной кладки и на этом пока остановимся. Следующий год уже покажет [необходимость дальнейших работ] с учетом финансирования», — пояснил Иван Гущин

В комитете по охране объектов культурного наследия считают, что решать вопрос со вмешательством в здание башни Сююмбике нужно конструктивно. Уже сейчас можно говорить о том, что проводить укрепительные работы здесь нужно как внутри, так и снаружи.

Напомним, башня Сююмбике уже давно находится в поле внимания общественности. Однако в октябре минувшего года Иван Гущин сообщал, что замечено разрушение кирпичной кладки, но зданию ничего не угрожает. Это же он подтвердил и сегодня в прямом эфире ЦУР. Было проведено обследование башни, в том числе и с применением лазерных технологий. Работы по ее реставрации идут поэтапно: сначала проведут противоаварийные мероприятия, уже готовы результаты обследований и проектных решений.

«Второй этап — приспособление башни, она должна быть вовлечена в туристический кластер и быть доступной для посещения туристов», — сказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Чистополем мы занимаемся ежедневно. Там свыше 200 объектов культурного наследия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестиционная привлекательность Чистополя оставляет желать лучшего

Порядка 70% объектов культурного наследия в Татарстане расположено в исторических поселениях. Им уделяют особое внимание, ведь на реставрацию и поддержание в надлежащем состоянии исторических зданий нужно немало сил и средств. В частности, к таким локациям относится Чистополь, рассказал Гущин.

«Чистополем мы занимаемся ежедневно. Сегодня мы благодаря поддержке руководства республики разработали все градостроительные документы. Там свыше 200 объектов культурного наследия. Наши правозащитники даже высказываются, чтобы город-музей сделать», – отметил председатель Комитета по охране ОКН.

На сегодняшний день в Чистополе предстоит провести «огромную работу», ведь в зоне внимания – 61 объект, находящийся в неудовлетворительном или аварийном состоянии.

«Из них 16 объектов вошли в программу БРИКС. Это уникальная программа, мы защитились, попали, выделено финансирование на проектирование, сейчас дорабатывается проектная документация в части инженерных сетей, сметных расчетов, чтобы нам получить окончательную сумму из требуемых средств», – добавил Иван Гущин.

Помимо этого, 31 объект культурного наследия реализуют на торгах по льготной цене за 1 рубль. На данный момент по этой программе удалось продать 10 исторических зданий.

«Мы пошли по пути ужесточения – сделали пятилетний срок реставрации, но при этом ввели и облегчение – пошагово прописали, что в течение двух лет мы понуждаем к охранным обязательствам: реставрировать фасады, проводить противоаварийные работы, потому что это расселенное аварийное жилье, и безусловно есть болевые точки у здания – это фундамент. Следующие несколько лет – забор проектной документации для приспособления объекта под нужды будущего правообладателя», – рассказал спикер.

Часть объектов – 14 зданий – перевели в формат средовой застройки. Они торгуются и приватизируются лучше, потому что по закону здесь предполагается проведение не реставрации, а капремонта, что намного проще. В любом случае, инвестиционная привлекательность как объектов культурного наследия, так и территории Чистополя в целом оставляет желать лучшего, считает Иван Гущин.

«У нас весь исторический центр полностью зарегулирован с учетом требований Казанского Кремля» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инвесторы четко понимают, что можно, а что нельзя

Накануне было дано разрешение на строительство нового офиса «Газпрома» в Казани, он появится на берегу озера Кабан. В связи с этим неравнодушные жители обеспокоились вопросом — как профильный комитет борется с усилиями крупного бизнеса, которые могут навредить охране культуры и окружающей среды. Иван Гущин заверил, что в этом плане всё четко отрегулировано различными регламентами и документами.

«Борьба с бизнесом — это очень серьезное заявление. Тот же Чистополь — очередь из инвесторов не стоит. Постоянно ведем переговоры совместно с исполкомом вплоть до уговоров каких-то. Проходят процессы вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот», — прокомментировал ситуацию он.

Существует четкий механизм, который отрегулирован законодательством. Это требования градостроительного регламента.

«С точки зрения охраны памятников, я не говорю про окружающую среду, потому что это вопрос экологических служб, Минэкологии, есть требования по разработке зон охраны объектов культурного наследия. У нас весь исторический центр полностью зарегулирован с учетом требований Казанского Кремля. <…> У нас четко инвесторы понимают, что можно, а что нельзя. Мы разработали пошаговую инструкцию вплоть до размещения вывесок: какого они должны быть формата, где должны быть размещены», — отметил председатель Комитета по охране ОКН.

Гущин также добавил, что все это рассматривается с точки зрения сохранения среды и объектов культурного наследия, а также безопасности.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который упрощает процедуру проведения капитального ремонта в домах ОКН Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Законопроект о домах — объектах ОКН уменьшит объем необходимых затрат

В минувшем году Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который упрощает процедуру проведения капитального ремонта в домах — объектах культурного наследия (ОКН). Он вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Председатель профильного комитета в Татарстане считает, что это нововведение станет серьезным подспорьем для жилищников и управляющих компаний.

«Это серьезное подспорье для жилищников, управляющих компаний, потому что есть объекты культурного наследия, которые являются многоквартирными домами. Мы понимаем масштаб проблем, который есть у государства с жилищным фондом, с капремонтом, с организацией собственников жилья. Сегодня законодатель установил: давайте разделим то, что является предметом охраны, будем это охранять и реставрировать, [в иных случаях] будем вести капитальный ремонт», — прокомментировал Гущин.

Законопроект облегчит задачи, стоящие перед заказчиками работ, и уменьшит необходимые объемы финансирования.

Председатель Комитета по охране ОКН также рассказал, что в 2023 году на опережение совместно с Минстроем РТ были отобраны дома, которые будут рассматривать уже по новой программе. Это дом №59 по улице Большая Красная — здесь предметом охраны является мемориальная квартира выдающегося татарского ученого, профессора Мухаметхана Фазуллина. Второй дом расположен по адресу: ул. Карла Маркса, 14. В нем жил знаменитый татарский писатель Шамиль Усманов.

Обеспокоены татарстанцы реставрацией исторических домов купца Щетинкина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На реставрацию домов Щетинкина потребуется около 200 млн рублей

Обеспокоены татарстанцы также реставрацией исторических домов. В частности, у Ивана Гущина спросили об обновлении домов купца Щетинкина, которые были изъяты у «нерадивого собственника» и в минувшем году получили нового инвестора. Председатель комитета по охране ОКН рассказал, что на это потребуется примерно 200 млн рублей.

«Сегодня мы выдали разрешительную документацию на противоаварийные мероприятия. Два здания — да, они небольшой площади, порядка 200 кв. метров каждое, но тем не менее там сложные участки, геология, сложная руинированная история — они долго стояли под осадками, естественно, получили максимальный разрушительный момент. Сумма инвестиций на сегодня по нашим меркам — более 200 млн рублей», — отметил Гущин.

В этом году будут завершены противоаварийные работы. По информации правообладателя, здания будут выполнять ресторанную и административную функции.

Особое внимание в республике уделяют объектам религиозного значения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У государства задача – вовлекать все в хозяйственный оборот

Объекты культурного наследия, расположенные в глубинках – это одна из главных проблем профильного комитета на сегодняшний день, заявил в прямом эфире Центра управления регионами Иван Гущин.

«Глубинка вызывает беспокойство, потому что инвестиционная привлекательность самих объектов, затраты на реставрацию, достаточно низкие. Сегодня у государства задача – вовлекать все в хозяйственный оборот, привлекать инвесторов, продавать, но очередь не стоит. Мы видим разрушающиеся объекты, если говорить про процент, то у нас порядка 14% объектов находятся в неудовлетворительном состоянии», – прокомментировал он.

Особое внимание в республике уделяют объектам религиозного значения. На государственной охране на данный момент находятся 246 церквей и 115 мечетей. Однако в комитете получают много критики в этой области.

«Мы отреставрировали объект за счет федеральных средств, приспособили здание, привели к историческому облику внутри, сделали молельный зал, решили сопутствующие помещения. Элементарно, сегодня отсутствует тахаратхана, туалетные комнаты, залы для приема пищи. Эта территория историческая, но в законодательстве четко написан запрет на какое-либо строительство. Хазрат обращается с просьбой, говорит, давайте как-то решать, приспосабливать территории, а законодатель говорит – нет, нельзя», – отметил Гущин.

По словам председателя профильного комитета, в нем регулярно анализируют градостроительные документы и по возможности вносят поправки.