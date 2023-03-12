«Грандиозное вранье»: Захарова оценила слова Кулебы о нежелании РФ вести переговоры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «грандиозным враньем» заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о нежелании Москвы участвовать в переговорах с Киевом. Ведь именного украинский Президент законодательно запретил вести переговоры с Россией, напомнила она в своем телеграм-канале.

«На днях в итальянских газетах Repubblica и La Stampa в очередной раз несло Кулебу. Он обозвал лицемерами тех итальянцев, кто выступает за урегулирование конфликта с Россией путем переговоров, а не на поле боя. В его понимании, эта точка зрения — не что иное, как пожелание его стране поражения и прекращения ее существования: „Не мир, а надпись „покойся с миром“ на могиле Украины“», — заявила представитель ведомства.

Она напомнила, что Кулеба предрек Европе конец в случае поражения Украины, а также подчеркнул, что Украина «будет сражаться и без Байдена», хотя киевские власти в это же время требуют помощи от западных военных.

«Оптимист, конечно. В нынешнем виде Европа закончилась ровно тогда, когда Евросоюз допустил Вашингтон к управлению своими политическими институтами и окончательно подчинился НАТО», — прокомментировала его слова Захарова.