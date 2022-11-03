«Граната на беспилотник, робот Гоша и стрельба трассерами»: как учат мобилизованных в РТ

Как живут и обучаются мобилизованные татарстанцы, чему их учат и каков их быт – сегодня за этим наблюдал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Основы рукопашного боя, разведка при помощи дронов, навыки оказания первой помощи и стрельбы – за всем этим смог понаблюдать и «Татар-информ».

Мобилизованные татарстанцы живут и учатся теории военного дела в закрытых павильонах «Казань Экспо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жизнь внутри «Казань Экспо»

Закрытые павильоны «Казань Экспо» – именно здесь живут и учатся теории военного дела мобилизованные татарстанцы. Сегодня они располагаются в двух павильонах. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин приехал сегодня сюда, чтобы проверить, всего ли в достатке у военнослужащих.

Роберт Миннегалиев провел экскурсию для Игоря Паньшина, во время которой рассказывал, чем живут мобилизованные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игорю Паньшину рассказали, что мобилизованных кормят три раза в день, в любое время суток у них есть возможность обратиться за медицинской помощью. Также здесь работают парикмахерская, баня и стоят автоматы со сладким. Мобилизованным оказывают юридические и банковские услуги. У военнослужащих есть доступ к газетам и журналам, которые пополняет и обновляет «Татмедиа».

Мобилизованных кормят три раза в день Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Паньшина встретил генеральный директор «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев. Он провел экскурсию для гостя, во время которой рассказывал, чем живут мобилизованные. К примеру, рассказал, что стрижет военнослужащих профессиональный парикмахер, который вызвался помогать сам.

«Учим деактивировать растяжки»

Игорь Паньшин остался доволен проведенной проверкой и отправился на танковый полигон. Здесь пути проверяющего и журналистов разошлись. Корреспонденту «Татар-информа» показали, как проходит боевое слаживание у мобилизованных.

Всего на танковом полигоне три района по огневой подготовке и четыре – для занятий по тактической подготовке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы находимся на пункте управления боевым слаживанием у формируемых мобилизованных частей. После того как части сформировались, набрали личный состав, сформировали подразделения, мобилизованные приступают к боевому слаживанию. Сейчас мы находимся на первом этапе подготовки, который называется “одиночная подготовка”. Военнослужащие изучают передвижение солдата на поле боя, тренируются на стрельбах, учатся занимать огневую позицию», – рассказал начальник штаба боевого слаживания полковник Александр Самойленко.

Военнослужащие изучают передвижение солдата на поле боя и тренируются на стрельбах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего на танковом полигоне три района по огневой подготовке и четыре для занятий по тактической подготовке. Еще есть дополнительный район для артиллерийских подразделений.

Мы находимся в одном из районов по тактической подготовке.

Рота управления – связисты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь оборудованы учебные места по инженерной подготовке, рядом с нами находится рота управления – связисты. Еще здесь есть тактическая полоса препятствий для разведчиков. Там учатся двигаться по лесополосе, находить и деактивировать растяжки и прочие сюрпризы от врага. На соседней площадке топограф обучает мобилизованных ориентироваться по карте. Также у нас здесь оборудован населенный пункт для отработки боя в городских условиях», – заключил полковник Александр Самойленко.

Военнослужащие продемонстрировали, как граната крепится к дрону Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На еще одной площадке, и нам ее показали, тренируются операторы беспилотных летательных аппаратов. На полигоне мобилизованных учат пользоваться БПЛА разных типов: ударных и разведывательных. Александр Самойленко отметил, что используемые на полигоне беспилотники производятся в Казани. Военнослужащие продемонстрировали «Татар-информу», как граната крепится к дрону, чтобы потом быть сброшенной на противника или его технику.

«Гоша спасет тысячи жизней»

Помимо всего прочего, каждый мобилизованный должен пройти 10-дневный курс по медицинской подготовке. Инструкторы по медподготовке отмечают, что нередко раненые погибают из-за того, что им вовремя не наложили жгут или наложили, но неправильно.

Гоша – робот казанского производства для обучения медицинским навыкам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В специально оборудованной санитарной части группа мобилизованных с интересом рассматривала лежащий маникен без конечностей. Военные прозвали его Гошей. Гоша – робот казанского производства для обучения медицинским навыкам, который управляется со специального компьютера. Он моргает, транслирует на экран признаки жизни, изображает судороги, истекает кровью и указывает на ошибки курсантов при обучении.



Кроме того, мобилизованные учатся переносить друг друга и делать это правильно – так, чтобы не навредить и не ухудшить состояние раненого товарища. Они учатся отступать с раненым, чтобы потом передать его в зону эвакуации. На площадке рядом с учебной санитарной частью проходят тренировки по рукопашному бою.

Мобилизованные учатся переносить друг друга и делать это правильно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Трассеры лучше всего подходят для обучения»

В зоне тактической стрельбы мобилизованные учатся метко стрелять и правильно вести себя внутри помещений, будь то окоп или здание.

Здесь учат всему, что позволит выжить на передовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы лучше отслеживать меткость каждого обучающегося, здесь используют трассирующие патроны. В простонародье – трассеры. Это специальные патроны, в составе запала которых используется марганец. Когда производится выстрел, из-за того, что пуля летит на огромной скорости, от трения с воздухом марганец загорается. Он и оставляет след.



«На участке выполнения упражнения армейской тактической стрельбы мобилизованные получают навыки безопасного взаимодействия с оружием. Отрабатываются и приемы, используемые при боях в окопах, траншеях и зданиях», – рассказал руководитель стрельбы на участке.



После тактической стрельбы мобилизованные отправились на дальнейший этап обучения – так выглядит почти каждый день мобилизованного татарстанца. Здесь научат всему тому, что позволит выжить на передовой самому и помочь товарищу по оружию.