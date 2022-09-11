Гран-при Казанского кинофестиваля взяла «Тихая слава» из Ирана

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Организаторы XVIII Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино объявили обладателя Гран-при – им признан фильм «Тихая слава» режиссера из Ирана Нахида Хассанзаде.

«Я благодарю членов жюри за оказанную честь и Всевышнего за все, что он мне дал. Мне очень жаль, что сегодня со мной нет моей команды, ведь это заслуга не только моя, но всех нас. Но на родине я обязательно передам им все то тепло, которым я была одарена здесь», — призналась режиссер.

Награду ей вручила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В этом году в Казанском кинофестивале впервые приняла участие престижная сеть продвижения азиатских фильмов NETPAC, объединяющая 29 стран-участниц. Организация отметила фильм «Тихая слава», подчеркнув, что в ленту заложена смелая идея.

«Мы продвигаем либо дебютные фильмы, либо те, которые считаем прорывными. Здесь мы выбрали фильм, который отражает смелую идею и поднимает тему, дарящую надежду», – отметила вице-президент NETPAC Энн Деми-Джероу.

Премия NETPAC вручается на выборочных международных кинофестивалях. В ее задачи входит популяризация азиатского кино за счет привлечения интереса к исключительным фильмам и открытию новых талантов. Организация объединяет ведущих кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов кинофестивалей, кинопрокатчиков и преподавателей.

Сюжет разворачивается вокруг 35-летней Рохан, которая соглашается выйти замуж за Махи – старика, который на протяжении многих лет был деревенским учителем. Махи сейчас присматривает за храмом, в целительные силы которого он не верит. Рохан знакомится с мальчиком, который нашел убежище в святилище храма, чтобы излечиться. Когда же мальчик внезапно умирает, Рохан, как и ее муж, теряет всякую веру. Фанатичные жители деревни больше не желают терпеть двух язычников в храме и деревне.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».