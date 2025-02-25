Гран-при конкурса молодых ученых Татарстана досталась разработчику цифрового керна

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лауреаты конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» были объявлены на торжественной церемонии в Казанском государственном институте культуры.

«С этого года есть понимание 20 новых национальных проектов. Двадцатый, я надеюсь, в марте будет принят. Из них девять касаются технологического лидерства. Я думаю, в какой-то части в нашем конкурсе эти акценты будут расставлены», – заявил журналистам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов перед объявлением лауреатов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи РТ проводит конкурс с 2010 года. Он нацелен на поощрение наиболее талантливых молодых ученых республики, внесших вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки.

Победители были определены по семи основным номинациям:

«Лучший молодой ученый в области естественных наук» – Марина Михайлова (Казанский государственный аграрный университет),

(Казанский государственный аграрный университет), «Лучший молодой ученый в области технических наук» – Василий Басенко (Казанский государственный энергетический университет),

(Казанский государственный энергетический университет), «Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук» – Фарида Галимуллина (Казанский национальный инновационный технологический университет),

(Казанский национальный инновационный технологический университет), «Лучший аспирант в области естественных наук» – Анна Тимофеева (Казанский федеральный университет),

(Казанский федеральный университет), «Лучший аспирант в области технических наук» – Егор Новицкий (Казанский государственный архитектурно-строительный университет),

(Казанский государственный архитектурно-строительный университет), «Лучший аспирант в области социогуманитарных наук» – Екатерина Платошкина (Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма),

(Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма), «Лучший молодой ученый в области производственной отрасли» – Ильдар Ишкулов (Институт ТатНИПИнефть).

«В наследие Года научно-технологического развития в Республике Татарстан [Раис РТ] Рустам Нургалиевич [Минниханов] выделил финансирование на новую номинацию. С этого года у нас 7 основных номинаций и восьмая – Гран-при», – рассказала журналистам председатель Движения молодых ученых и специалистов РТ Юлия Кареева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лауреатом Гран-при конкурса «Лучший молодой ученый» стал заведующий кафедрой математических методов в геологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Тимур Закиров.

«Я разрабатываю программное обеспечение, которое позволяет добывать нефть больше, дешевле и экологичнее», – объяснил журналистам Закиров.

Разработки команды исследователя внедрены во многие компании. Программное обеспечение позволяет моделировать процессы, которые возникают в ходе добычи нефти, а также прогнозировать, сколько будет нефти добыто.

«В мире это направление очень распространено. В России существует всего несколько групп, одна из которых находится в Казанском федеральном университете», – поделился обладатель Гран-при конкурса.

В заочном туре участники оцениваются по представленным портфолио с научными достижениями. Для второго этапа участники готовят видеоролик о себе и научном проекте в формате «Разговор в лифте».

Очный тур конкурса состоялся 28 января 2025 года, на который к участию по итогам заочного тура было отобрано 35 человек.

Всего на конкурс поступило 188 заявок от аспирантов и молодых ученых вузов, научных и производственных организаций Татарстана. Наибольшее количество заявок было подано в номинациях «Лучший молодой ученый в области естественных наук» (41 заявка) и «Лучший аспирант в области естественных наук» (39 заявок).