«Графика ради графики»: стрекозы, страусы и медузы Сергея Цигаля заполнили ГСИ Музея ИЗО

Анималистичную графику можно увидеть в Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, до 19 мая. Здесь открылась персональная выставка известного московского художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, кулинара-телеведущего и путешественника Сергея Цигаля.

На втором этаже галереи, по соседству с яркой живописью Зураба Церетели, где много букетов и натюрмортов, разместились графичные страусы, медузы, волки, кошки, собаки, орлы и вороны, обезьяна, насекомые и объекты растительного мира. Это офорты и шелкография, трафаретная печать и тиснение на бумаге из серий «Звери на черном фоне», «Насекомые», «Коты» и т.д.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Биологией Сергей Цигаль увлекся еще со школы. Окончил кафедру биогеографии географического факультета МГУ, участвовал в научной экспедиции по Индийскому океану. Спустя еще 13 лет окончил одно из старейших в России художественных высших учебных заведений в области промышленного, монументально-декоративного и прикладного искусства и искусства интерьера – МВХПУ имени Строганова (бывшее Строгановское училище).

«Совершенно удивительный, прекрасный, добрый мир удивительной природы, который существует параллельно, к нашему сожалению», – сказала о работах выставки директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Анималистика – сложный, специфический жанр, редкий для художественной общественности Татарстана, отметила кандидат искусствознания Ольга Улемнова. Он требует особо художнического подвижничества.

«Надо суметь уловить не только внешнее сходство, но почувствовать его пластику, его движения, а потом это все передать. Надо иметь очень зоркий глаз, очень чуткую душу, очень верную руку, чтобы суметь безошибочно всю эту пластику выразить. Причем не только в фигуре одного животного, пластика в целой группе животных, она прочувствована. Эта выставка – огромная школа для наших художников, огромное удовольствие для зрителей. И ещё очень важны те техники, в которых Сергей Цигаль работает. Это особая сторона его личности – владение всем многообразием печатных техник от шелкографии до офорта, причем в самых разных его разновидностях, умение гармонично и оригинально в одном произведении их сочетать. Животные живые, пластичные – это определяющее слово для этих произведений. Они у него живут в абстрактном пространстве, в фантазийном пространстве, в разных эпохах», – обратила внимание Улемнова.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Великолепный уровень технического мастерства Сергея Цигаля отметила и кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская.

«Я сейчас услышал практически все то, что хотел бы услышать на своих похоронах. Обычно лет через сто искусствоведы рассказывают, что имел в виду, например, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал “Буря мглою небо кроет”…», – сыронизировал Цигаль, взяв завершающее слово на вернисаже.

Он также признался, что, как некогда кто-то из великих сказал о Коровине, что у него живопись ради живописи, так и у него графика ради графики.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Я бы себя назвал абстрактным художником, который работает реальными элементами. Я не называю картинами свои картинки. Я не знаю слов “творчество”, “вдохновение” и “произведение искусства”. Я просто веселюсь и делаю только то, что мне нравится. Спасибо, если это нравится кому-то еще», – обратился к первым посетителям выставки Цигаль.

Напомним, художник принимал участие в порядка 200 выставок в России и за рубежом. Несколько лет вместе с ныне покойной актрисой и супругой Любовью Полищук Сергей Цигаль вел кулинарные передачи – сначала на «Первом канале», потом на «Домашнем». С Казанью художника связывает творчество его дяди: Владимир Цигаль – автор памятников Мусе Джалилю и Владимиру Ульянову в столице Татарстана.