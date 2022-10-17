График работы МФЦ в Татарстане изменится из-за ноябрьских праздников

График работы филиалов Многофункционального центра в Татарстане изменится в предпраздничный день ноября, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Предпраздничный рабочий день, 3 ноября, во всех офисах “Мои документы” сокращен на час», – отметили в ведомстве.

Так, казанские отделы «Южный», «Советский», «Приволжский», «Кулагинский», «Вахитовский», «Московский», «Дербышинский», «Юдинский», «Авиастроительный» и офис в микрорайоне «Салават Купере» будут работать с 8.00 до 16.00. Работа «Зареченского» и «Гагаринского» отделов продлится с 11.00 до 19.00.

Филиалы МФЦ, расположенные в Набережных Челнах, «Центральный», «Набережно-Челнинский» и «Тукаевский» 3 ноября будут работать с 8.00 до 16.00. В других районных филиалах в этот день принимать посетителей будут также с 8.00 до 16.00.

По всей России 4 ноября празднуют День народного единства, в Татарстане 6 ноября отмечается День Конституции республики.