График работы МФЦ изменится в Татарстане из-за праздника Ураза-байрам

Режим работы многофункциональных центров «Мои документы» изменится в Казани и других городах Татарстана в связи с празднованием Ураза-байрам. 20 марта офисы не будут принимать посетителей, сообщает пресс-служба МФЦ.

В предпраздничный день, 19 марта, все центры сократят рабочее время на один час. В Казани большинство отделений будут открыты с 8:00 до 17:00, Гагаринский и Зареченский офисы – с 10:00 до 19:00, а отдел по работе с мигрантами – с 8:00 до 19:00.

В Набережных Челнах в Тукаевском и Центральном районах, а также в большинстве территориальных отделов республики прием будет вестись с 8:00 до 16:00. Набережно-Челнинский филиал будет работать с 11:00 до 19:00, отделение «Студенческий» в Нижнекамске – с 9:00 до 19:00, в Лаишевском районе – с 8:00 до 17:00, в Ютазинском районе – с 8:00 до 14:00.

20 марта, в день Ураза-байрама, все офисы МФЦ будут закрыты.