График движения поездов «Таврия» восстановлен

Поезда компании «Гранд Сервис Экспресс», временно отклонявшиеся от графика, снова следуют по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.

«Все поезда "Таврия" и "Таврия экспресс", которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим пассажиров за понимание», – говорится в заявлении компании.

Ранее Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) информировала в своём Телеграм-канале о падении обломков БПЛА на объект железнодорожной инфраструктуры в районе станции Каменоломня в Ростовской области. В результате произошёл пожар, для тушения которого был направлен пожарный поезд. Инцидент стал причиной временного сбоя в движении пассажирских поездов, включая составы Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресс».