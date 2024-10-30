График движения электричек изменится из-за празднования Дня народного единства

График движения нескольких пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, 1 ноября вводятся поезда № 6404/6407 Казань – Арск – Казань, на следующий день они будут выведены из расписания.

Кроме того, 1 ноября не будут курсировать поезда № 6436/6439 Казань – Кукмор – Казань, но 2 ноября они будут назначены.

Из расписания 2 ноября выводятся поезда № 6765/6766 Набережные Челны – Бугульма и № 6767/6768 Бугульма – Набережные Челны. 4 ноября электрички будут назначены.

Вводятся также 2 ноября поезда № 6772/6771 Светлое Озеро – Набережные Челны – Светлое Озеро. 4 ноября они выводятся из расписания.

Остальные поезда будут курсировать по действующему графику, отметили в пресс-службе.