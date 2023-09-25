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График движения девяти электричек в Татарстане изменится из-за перехода на зимний период
График движения пригородных поездов в Татарстане изменится в связи с переходом на зимний период. Из расписания будут выведены четыре электрички и сокращены маршруты пяти поездов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Так, со 2 октября выводятся из расписания пригородные поезда №6001 Казань – Свияжск, №6476 Свияжск – Арск, №6440 Казань – Арск и №6431 Арск – Казань с понедельника по пятницу.
Кроме того, с 1 октября сокращаются маршруты следования двух электричек. В частности, поезд №6420 Казань – Вятские Поляны будет ходить сообщением Казань – Кукмор по действующему расписанию. А электричка №6425 Вятские Поляны – Казань начнет курсировать сообщением Кукмор – Казань по действующему расписанию.
Поезда №6301 Казань – Тюрлема и №6306 Тюрлема – Казань будут следовать от/до станции Свияжск ежедневно с 7 октября.
Сокращается также маршрут пригородного поезда №6479 Бирюли – Волжск. С 16 октября он будет ходить сообщением Бирюли – Краснозаринск действующим расписанием.
При этом будет назначен ежедневный пригородный поезд №6434 Казань – Арск со 2 октября. Он отправится со станции Казань в 13.14 и прибудет в Арск в 14.52.
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