Граффитист Sly Dog украсил фасад дома в Кировском районе Казани

пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

В Кировском районе Казани появился новый стрит-арт под авторством известного граффитиста Sly Dog. Свою работу он нанес на фасад дома №43/1 по Горьковскому шоссе, где располагается молодежный клуб «Юни».

Над новым граффити художник работал с 19 июля. «Рисунок олицетворяет активных, жизнерадостных, целеустремленных подростов, увлеченных спортом, музыкой и танцами», – рассказал художник пресс-службе районной администрации.

Это уже не первая работа граффитиста в Казани. Одно из его самых известных граффити украшает фасад «Химграда», где изображена девочка Мира, поливающая из лейки деревья. Также произведения Sly Dog можно увидеть во дворах Московского района и у мечети «Ярдэм» по адресу ул.Серова, 11.