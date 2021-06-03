В регионах ПФО проходит второй фестиваль стрит-арта «ФормART»

1 июня в ПФО начал свою работу второй фестиваль стрит-арта «ФормART», к участию в котором приглашаются татарстанские художники, работающие в стиле скрэтчинга и граффити. Мероприятие нынешнего года носит название «Взгляд в будущее». Участникам фестиваля предлагается создать стрит-арт-объекты, посвященные потенциалу нашей страны и современным технологиям, в одном из трех направлений.

Отборочный этап продлится вплоть до 7 июля. Заявки на участие в конкурсе принимаются от молодых художников в возрасте от 16 до 35 лет на сайте.

Заявка состоит из заполненной на сайте анкеты и эскиза граффити. Оценивать работы будет авторитетное жюри – эксперты в сфере изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Участники, дошедшие до финала, получат уникальный шанс воплотить свои художественные замыслы в жизнь. Они распишут стены известных зданий в каждом из регионов федерального округа. Фотоснимки и видео творческого процесса будут опубликованы на официальном сайте проекта.

Победитель фестиваля будет определен путем общественного голосования уже осенью. Призовой фонд соревнований в этом году вырос в два раза. Так, живописцам, занявшим с 1-го по 3-е места, вручат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Первый фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART» состоялся в 2020 году. Главной его темой стало противостояние пандемии Covid-19. Работы художников повествовали о незаменимом вкладе медработников и волонтеров в борьбу с коронавирусом, о помощи неравнодушных граждан старикам и людям с ОВЗ, а также о новых реалиях в «эпоху постковида».

Масштабное событие проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.