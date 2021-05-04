Граффити с Девятаевым, концерты и подарки ветеранам: как отметят 9 Мая в Татарстане

В экстрим-парке «Урам» создадут граффити с летчиком-героем Девятаевым

Как сообщил на брифинге в Доме Правительства Татарстана министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, молодежь не останется в стороне от празднования Дня Победы. Одной из активностей 9 Мая станет создание стрит-арта с Героем Советского Союза, летчиком Михаилом Девятаевым.

«Спорт и творчество всегда были и остаются символами мира и добра, именно поэтому 8 мая молодежный экстрим-парк «Урам» проведет соревнования на кубки имени великих героев, а также здесь создадут арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву», – сказал спикер.

Кроме того, в «Ураме» пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Победа Мир Спасибо». В его программу войдут такие дисциплины, как уличный воркаут, стритбол, игра в фаертаг, фристайл на велосипедах и скейтбордах.

В республике уже неделю назад началась акция «Георгиевская ленточка», напомнил Фаттахов. Молодые активисты планируют раздать жителям Татарстана более 250 тыс. лент.

Еще одним крупным молодежным мероприятием станет «Марш в прошлое», где молодым людям расскажут о быте советского солдата в период Великой Отечественной войны.

На праздничный концерт 7 мая приглашены все ветераны

В ближайшую неделю учреждения Министерства культуры РТ проведут более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, заявила глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

«Учреждениями культуры планируется провести мероприятия с охватом около 15 тыс. человек по всей республике», – сказала спикер.

По словам министра, в Татарстане пройдет праздничный концерт, посвященный ветеранам и труженикам тыла, музейные и книжные выставки, тематические кинопоказы, театральные представления, молодежные просветительские акции и многое другое.

Из наиболее крупных мероприятий Аюпова отметила праздничный концерт в театре оперы и балета имени Джалиля, на который 7 мая приглашены все ветераны республики. Кроме того, в эти дни планируются премьерные показы спектаклей в других театрах республики.

В парках и скверах Казани в течение всей праздничной недели будут проходить общественные акции и концерты. К примеру, 9 мая в сквере имени Аксенова состоится концертная программа, посвященная памяти кинорежиссера и писателя Сергея Говорухина под названием «День Победы. Посвящение».

«На сайте Министерства культуры РТ ежедневно обновляется афиша онлайн-мероприятий, которые пройдут в республике в ближайшие дни», – подчеркнула Аюпова.

В Казани во дворах ветеранов вновь пройдет парад

В этом году в Казани в честь Дня Победы вновь пройдет парад под окнами каждого ветерана. По сравнению с прошлым годом к колонне добавится автомобиль «Победа». Об этом рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«В „параде под окнами“ поучаствуют танки Т-34 и ИС-3, „катюша“, ЗИС, „Победа“ и ГАЗ-АА „полуторка“. В этом году колонна дополнена несколькими машинами послевоенных лет, в том числе „Победой“», — сообщил Азат Абзалов.

Кузов «полуторки» превратится в импровизированную сцену, где для каждого из ветеранов будет устроен небольшой концерт, а «Волонтеры Победы» зайдут к ветеранам и вручат им подарки.

Ветеранам и их семьям вручено почти 7 тысяч продуктовых наборов

Ежегодно ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получают выплату от государства. В этом году ее получили около 700 человек. Кроме того, ветеранам и их семьям передали почти 7 тыс. продуктовых наборов. Об этом рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Это традиционная ежегодная акция. Она проводится в очень теплой обстановке вместе с муниципальными образовательными учреждениями, депутатами, молодежными организациями и теми, кто хочет посетить ветеранов. Но при этом еще раз хочу обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – отметила спикер.

Кроме того, в Татарстане продолжается акция по бесплатной доставке лекарств, а также проводится диспансеризация, которую уже прошли почти 70% ветеранов и тружеников тыла в республике. При этом углубленный осмотр в 2021 году прошли почти 3 тыс. человек, а стационарное лечение получили порядка 500 ветеранов.