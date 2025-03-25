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Общество 25 марта 2025 09:41

Граффити на заборах вокруг стройплощадок в Казани придется согласовывать

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Граффити и рекламные постеры на ограждениях вокруг стройплощадок в Казани нужно будет согласовывать с исполкомом города. Соответствующее указание опубликовано в проекте постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу.

«Размещение средств наружной информации, граффити на ограждении объектов строительства, ремонта в г. Казани необходимо осуществлять при согласовании с уполномоченным органом исполнительного комитета Казани», –говорится в документе.

Нововведение должно улучшить эстетический облик Казани и поддерживать стройплощадки в надлежащем состоянии, считают городские власти.

#граффити #исполком казани
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