Граф Шереметев написал Путину письмо и выразил намерение переехать в Россию

Потомок одного из самых известных русских дворянских родов, граф Петр Шереметев, выразил желание переехать из Франции в Россию. Об этом сообщило российское посольство в Париже, которое уже передало письмо графа, адресованное Президенту Владимиру Путину, в Москву, передает ТАСС.

В дипмиссии рассказали, что Шереметев четко обозначил свое намерение вернуться на историческую родину. Посольство поддерживает с ним тесную связь и подтвердило, что обращение графа с просьбой о переезде было направлено в российскую столицу.

Петр Шереметев – архитектор, музыкант и общественный деятель, родившийся в 1931 году в Марокко. Он принадлежит к графской линии Шереметевых – семьи, которая оказалась во Франции после революции 1917 года.

В течение многих лет Шереметев возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова и внес большой вклад в развитие культурных связей между Россией и Францией. С 1975 года он занимает пост почетного вице-президента Франко-российского общества дружбы.