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Общество 27 мая 2023 21:33

Град, сильный ветер и до +32 градусов ожидаются в Татарстане в воскресенье

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Завтра, 28 мая, на территории Татарстана ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможен град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о кратковременных усилениях ветра — его порывы могут достигать 15–20 м/с, а местами — до 23 м/с.

Температуры воздуха в ночные часы составят от 13 до 18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 23–28 градусов. На востоке ожидается до +32.

#прогноз погоды #град #сильный ветер
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