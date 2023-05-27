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Град, сильный ветер и до +32 градусов ожидаются в Татарстане в воскресенье
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Завтра, 28 мая, на территории Татарстана ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможен град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупреждают о кратковременных усилениях ветра — его порывы могут достигать 15–20 м/с, а местами — до 23 м/с.
Температуры воздуха в ночные часы составят от 13 до 18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 23–28 градусов. На востоке ожидается до +32.
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