«Грачиная каша и квесты»: Нацмузей Татарстана встречает восточный праздник Навруз

Сегодня в стенах Национального музея Татарстана отметили праздник прихода весны у многих иранских и тюркских этносов — Навруз. Гости программы «Весна идет — весне дорогу» не только смогли узнать, в чем заключается секрет прихода весны, но и познакомились с древними традициями тюркских народов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Праздник Навруз как музейно-образовательную программу наш музей придумал в этом году. Ежегодно мы проводим масленичные гулянья и поэтому решили рассказать о традициях празднования Навруза у тюркоязычных народов, в частности, об обряде встречи весны в нашем крае — „Грачиной каше“. Издревле ее варили всей деревней», — рассказала заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Издревле в этот день дети выходили по утрам, стучались в соседские дома и собирали «дань» для приготовления блюда: крупу, молоко, сахар, масло и яйца. Существовало даже поверье, что если дверь не открыли, то удача не посетит семью, поэтому каждый деревенский житель старался внести свою лепту в приготовление каши.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первая порция отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая — ручью, чтобы вода сохранила живность на земле. Третья — небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая — грачам с благодарностью за то, что они принесли весну», — объяснила Сафина.

Следуя древней традиции, Национальный музей Татарстана подготовил специальный квест, в ходе которого посетителям необходимо было найти ингредиенты для приготовления грачиной каши. В процессе игры гости широкого празднества узнавали об истории празднования Навруза.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Праздник символизирует начало весны и обычно отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия. Изначально Навруз праздновали персы и другие ираноязычные народы, а уже от них его переняли тюрки и некоторые этносы иного происхождения. Его отмечают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане и ряде других стран, а также в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и иных национальных республиках России. В переводе с персидского «Навруз» означает «новый день», он символизирует обновление природы и человека.

«В Год национальных культур и традиций мы хотим показать традиции и обряды народов, которые проживают в нашем крае. Это всегда вызывает большой интерес как у детей, так и у взрослых. Мы живем в многонациональной республике, поэтому хочется рассказывать об этом больше. В дальнейшем мы планируем создать для детей образовательную программу „Сказки народов Поволжья“, где расскажем о чувашах, мордве, марийцах, а также о традициях других национальностей», — заметила Зарина Сафина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо квеста и народных забав, для полного погружения в атмосферу празднества гости музея смогут также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению крылатого символа весны.

Важны моментом программы, несомненно, стала выставка, посвященная Наврузу. Раритеты из музейной коллекции — фигуры и куклы в национальных костюмах, посуда для приготовления «Грачиной каши», национальная одежда иранских и тюркских народов — позволяют побольше узнать о традициях и обычаях Навруза. Организаторы обещают, что в дальнейшем коллекция существенно пополнится.