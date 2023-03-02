«Грачи прилетели»: в Доме актера представили мартовский выпуск журнала «Казань»

Накануне в стенах Дома актера имени Салимжанова прошли традиционный концерт и презентация нового номера журнала «Казань». Читателям представили мартовский выпуск издания – «Грачи прилетели», посвященный весенней тематике.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это наша первая встреча с нашими читателями в наступившем году. В Казань стремительно приходит весна и этот выпуск тоже насквозь весенний. Он про обновление, перерождение, цветение и радость. Также в нем много женского начала – от первоистоков, корней и прародительниц до историй наших талантливых современниц», – поделилась главный редактор издания Альбина Абсалямова.

Она напомнила гостям вечера о предыдущих выпусках журнала «Казань» – о январском номере, рассказывающем о городском досуге в столице республики, и о февральском, посвященном истории денежного обращения. Интересно, что авторами обложек выпусков стали учащиеся школы креативных индустрий при КХУ имени Фешина. Так, в качестве заглавного изображения для нового выпуска они выбрали грача, чье появление всегда знаменует приход весны.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если в прошлом году над обложкой трудились казанские художники, то в наступившем году мы решили дать шанс проявить себя молодому поколению. Изготовление обложки — это дело ответственное», – подчеркнула главный редактор журнала.

Мартовский выпуск почти целиком посвящен весенней теме, при этом ярким акцентом стал блок, который знакомит читателей с талантливыми женщинами, представительницами творческих профессий. Среди них — птица певчая и лауреат премии Шаляпина Надежда Игнатьева, одна из ведущих джазовых исполнительниц Казани Лилия Чугунова, известная пианистка Елена Лось и мастерица кожаной мозаики Наиля Кумысникова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Традиционно, вне зависимости от тематики выпуска, часть номера посвящена истории Казани и ее выдающимся личностям. Так, прошлый номер рассказал читателями о заслуженном враче Татарстана, пионере эндоваскулярной хирургии в Казани и заведующем отделением №1 (сердечно-сосудистой хирургии) клиники Казанского федерального университета Владимире Луканихине. На страницах журнала опытный хирург поведал о пути в профессию, ключевых моментах развития современной татарстанской хирургии и поделился рецептами здоровья.

«У каждого врача свой уникальный путь к сердцу, а Владимир Луканихин — это личность совершенно революционная для истории казанской медицины. Он стал первым хирургом в Казани, который решился проводить на сердце сложнейшие операции эндоваскулярным методом. То есть это хирургия без ножа, когда проводятся тончайшие и сложные манипуляции. Это действительно ювелирная работа на грани чуда», – поделилась автор статьи Айсылу Мирханова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помимо презентации мартовского выпуска, в Доме актера проходил и концерт с участием героев и авторов журнала. Вечер продолжили хор «Гармония», шаляпинская стипендиатка этого года Надежда Игнатьева, дуэт художественного руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова и пианистки Елены Лось, трио «Студиум» и дуэт джазовой певицы Лилии Чугуновой и саксофониста Евгения Соколова.