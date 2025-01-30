Евгений Грачев привел Татарстан в пример по благоустройству территорий

Благоустройство территорий вышло далеко за рамки обустройства парков и скверов, нужно смотреть на эту тему как можно шире, как это делает Татарстан. Таким мнением на пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» поделился заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

«Сейчас уже обсуждается, как расширить программу, касающуюся комфортной городской среды. Уже того, с чего вы начали, недостаточно. Рамки стали шире, например, в Татарстане на региональные средства благоустраивают территории вокруг больниц и других социальных объектов», – заявил он.

Особенно важно в этом направлении привлекать само население к принятию ключевых решений. Это повысит доверие к институтам власти, а городские пространства станут еще более востребованными, уверен Грачев.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».