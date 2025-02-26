Грабли Квартальнова: почему ротация троек – посткризисная ошибка Гатиятулина в «Ак Барсе»

«Ак Барс» за месяц до плей-офф занялся активным поиском составов звеньев после четырех поражений подряд. Почему это может аукнуться команде Анвара Гатиятулина в матчах на Кубок Гагарина и при чем тут Ник Петан – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Вышел ли «Ак Барс» из кризиса?

«Ак Барс» двумя победами подряд завершил четырехматчевую серию поражений. На казанском льду оказались повержены нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме (3:2) и тольяттинская «Лада» (2:1). Соперники, результат и характер игры не дают однозначного ответа, вышла ли команда Анвара Гатиятулина из кризиса.

Прояснить ситуацию должны ближайшие семь матчей, в ходе которых казанцы дважды сразятся с «Автомобилистом» и «Трактором», по одному разу с «Авангардом» и «Спартаком». Некой передышкой будут встречи с новосибирской «Сибирью» и подмосковным «Витязем». Серия стартует сегодня матчем в Екатеринбурге.

Именно этот отрезок прольет свет на перспективы «Ак Барса» в плей-офф, который стартует ровно через месяц – 26 марта. Еще вчера казанцы занимали третье место в таблице Восточной конференции. При таком раскладе татарстанская команда сыграла бы в первом раунде против омского «Авангарда». И этот вариант прямо сейчас выглядит самым плохим для «Ак Барса».

«Авангард» – «Ак Барс» 6:2 Фото: ak-bars.ru

«Авангард» серьезно провалил первую половину сезона, а после завершения периода дозаявок мощно прибавил и «накатывает» на плей-офф в форме близкой к идеальной. В последней очной встрече «ястребы» попросту уничтожили «Ак Барс» (2:6). Интересно будет посмотреть, как команды сыграют 8 марта в Казани, будет ли у команды Гатиятулина положительная динамика перед стартом плей-офф.

Вчера поздно вечером «барсы» опустились на четвертое место и могут в первом раунде попасть на «Магнитку». Тоже не самый комфортный вариант для первого раунда. Причем отрыв казанцев от действующего чемпиона – всего два очка. То есть, «Ак Барс» может начать плей-офф с гостевых матчей.

Анвар Гатиятулин затеял ротацию звеньев за месяц до плей-офф

Все вышеизложенное не может настраивать на позитивный лад болельщиков «Ак Барса». К тому же, Анвар Гатиятулин довольно неожиданно ударился в перестройку атакующих троек команды. От спадов никто не застрахован, почти весь сезон сыгранные звенья казанцев радовали яркой атакующей игрой, а лидеры были в топах индивидуальных гонок по лиге – бомбардиров, снайперов.

За последние два матча «Ак Барс» предстал неузнаваемым с точки зрения комплектации ударных звеньев – топ-6. В игре против «Нефтехимика» мы увидели следующие сочетания.

Пустозеров – Семенов – Яшкин Барабанов – Коршков – Галимов

А на поединок с «Ладой» Гатиятулин выставил такие тройки:

Барабанов – Семенов – Яшкин Коршков – Сафонов – Галимов

Большие вопросы вызывает выход Алексея Пустозерова в первом звене и во второй бригаде большинства. Спору нет, обиженный «Салаватом Юлаевым» форвард явно превзошел все ожидания от своего перехода в «Ак Барс». На его счету 6 (3+3) очков в 17 матчах. Это куда больше, чем набор формы в фарм-клубе казанцев - «Нефтянике» и резерв первой команды. А ведь именно такие были ожидания при подписании контракта.

Алексей Пустозеров Фото: ak-bars.ru

Но, с другой стороны, 6 очков в 17 матчах – это результат для игрока ударных звеньев и большинства в команде уровня «Ак Барса»? У тренерского штаба «Ак Барса» есть уверенность, что простой «ролевик» из Уфы потянет роль игрока первого звена (или даже второй тройки) в плей-офф? Если да, то остается верить и радоваться оптимизму Анвара Гатиятулина. Ежели нет, то зачем наигрывать его в этой роли за месяц до плей-офф.

Что побудило Гатиятулина затеять кадровую революция

Неопределенности в комплектации звеньев так же добавляют такие факторы, как возвращение на лед после травмы Ильи Сафонова, противоречивые результаты одного из самых высокооплачиваемых форвардов команды Егора Коршкова и слабая игра новичка клуба Эрика О’Делла. Последний разразился одной курьезной шайбой в 12-ти матчах.

В итоге Коршкова пробуют то на фланге второго звена, то в его центре. Барабанов «гуляет» по левому флангу между 1-2 звеньями, а Сафонов между второй и четвертой тройкой.

При этом надо признать, что вариант первого звена Барабанов – Семенов – Яшкин выглядит по именам внушительно. Но в таком сочетании они практически не играли. В первой тройке обычно выступал Ник Петан. Когда он был «центром», слева выходил Александр Барабанов. А когда канадец перешел на левый фланг, центрфорвардом был Кирилл Семенов.

Травма или конфликт: что происходит с Петаном?

Между тем, ситуация с канадцем Петаном странная. Он много пропустил из-за травм. Если первое повреждение еще в середине сезона он был в официальном списке травмированных, то два последующих попадания в лазарет было обставлено иначе. Игрок только восстановился, вышел на лед и даже забил гол, как вновь пропал из основного состава.

Ник Петан Фото: ak-bars.ru

«Петан имеет небольшое повреждение, потому восстанавливается», - сказал Гатиятулин после матча с «Ладой».

Но есть и другие версии. Мол у канадца конфликт с командой или тренерским штабом. Комментировать слухи не хочется, но констатировать кое что можно. На данный момент Петан остается лучшим в «Ак Барсе» по соотношению набранных баллов за результативность по отношению к количеству проведенных матчей. У канадца 39 очков в 41-й встрече. По этому показателю он опережает и Галимова, и Яшкина, и Семенова с Барабановым.

Добавим, что Петан набирает очки каждые 19 минут на льду, тогда как Галимову нужно 20 минут, а Барабанову – 21 минуту. Очень хочется верить, что канадец реально не играет из-за травмы. Ведь конфликты с игроками первого звена – это излишняя роскошь для любого хоккейного клуба перед плей-офф.

«Квадратный» кейс

Ну и закольцуем тему про ротацию звеньев в «Ак Барсе». Понятно, что в «регулярке» эксперименты с тройками – дело привычное и даже полезное. Однако, зачастую, этим занимаются в первой половине сезона, а не перед стартом плей-офф. Тем удивительнее, что до 4-матчевой серии поражений главный тренер «Ак Барса» напротив практически не занимался экспериментами с составом троек нападения.

Дмитрий Квартальнов Фото: ak-bars.ru

Неужели 4-матчевая серия поражений стала причиной столь кардинальных перемен? Нынешний сезон отличается самой длинной «регуляркой» в истории КХЛ. От спадов не застрахован никто. В этих условиях непонятно, зачем рушить сочетания, которые исправно работали почти весь сезон без какой-либо гарантии, что эти эксперименты улучшат ситуацию.

Отчасти ситуация напоминает историю Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса». Но Анвару Гатиятулину пока объективно далеко до уровня экс-наставника казанцев. Тот умудрялся полностью перетасовать звенья прямо перед плей-офф и даже по ходу кубковых серий.

Памятен сезон, когда в первом звене почти всю «регулярку» играли Доус и Да Коста, а в кубковых матчах тренер сколотил первую тройку из молодежи, усадив звездных легионеров в запас. Закончилось это для Квартальнова и «Ак Барса», понятно, плачевно. Хочется верить, что последовательный и спокойный Анвар Рафаилович все же не будет наступать на грабли Дмитрия Вячеславовича.