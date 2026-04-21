Грабители, прикинувшись обнальщиками, пытались украсть у казанца 10 млн рублей

В Казани пойдут под суд двое мужчин за попытку ограбления местного жителя. Об этом сообщает Прокуратура РТ.



Как указано в материалах уголовного дела, в апреле 2025 года злоумышленники с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, захотели похитить у потерпевшего 10 млн рублей. С этой целью они, прикинувшись обнальщиками, заманили жертву в гостиницу на улице Лево-Булачной. Однако план провалился, так как на встречу пришли полицейские. Одному из злоумышленников удалось украсть деньги – он разбил стекло машины, где они лежали, и похитил их.



Дело передано в суд. Один вину признал частично, второй – полностью отрицает, говорится в сообщении надзорного ведомства.