news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 апреля 2026 16:20

Грабители, прикинувшись обнальщиками, пытались украсть у казанца 10 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

В Казани пойдут под суд двое мужчин за попытку ограбления местного жителя. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как указано в материалах уголовного дела, в апреле 2025 года злоумышленники с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, захотели похитить у потерпевшего 10 млн рублей. С этой целью они, прикинувшись обнальщиками, заманили жертву в гостиницу на улице Лево-Булачной. Однако план провалился, так как на встречу пришли полицейские. Одному из злоумышленников удалось украсть деньги – он разбил стекло машины, где они лежали, и похитил их.

Дело передано в суд. Один вину признал частично, второй – полностью отрицает, говорится в сообщении надзорного ведомства.

#обнальщик #грабители #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
