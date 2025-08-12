Говядина и баранина в России могут подорожать на 15% во втором полугодии

Розничные цены на говядину и баранину в России во второй половине 2025 года могут вырасти на 12-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз дают аналитики консалтинговой компании Strategy Partners, их слова приводит «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что подорожание этих видов мяса происходит быстрее, чем у свинины и курицы, рост стоимости которых, по оценкам, останется в пределах инфляции.

По данным «АБ-Центра», говядина и баранина уже сейчас демонстрируют более заметный рост цен, чем другие виды мясной продукции. В компании Neo уточняют, что за последние полтора года стоимость баранины увеличилась почти на 45%.

В Минсельхозе РФ, в свою очередь, заявили, что цены на мясо в целом остаются стабильными, а самообеспеченность России мясом превышает 100%. За первое полугодие 2025 года в стране произвели 7,8 млн тонн скота и птицы на убой, что на 0,4% больше, чем годом ранее.

По словам руководителя проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артема Суворова, ускоренный рост цен на говядину и баранину связан с ростом затрат производителей и сдержанным повышением цен в прошлые годы.

В компании Neo уточняют, что в январе-марте 2025 года себестоимость баранины увеличилась на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говядины – на 7,2%, тогда как у курицы себестоимость снизилась на 2,9%, а у свинины — на 8,4%.

В «Мираторге» добавляют, что за последние два года себестоимость говядины и баранины выросла как минимум на 30%, что ограничивает инвестиции в отрасль и приводит к сокращению поголовья.

Согласно данным Росстата, к концу 2024 года поголовье крупного рогатого скота в России составило 16,2 млн голов, овец – 17,7 млн. За год этот показатель снизился на 4,9% и 5% соответственно, а негативная динамика наблюдается с 2017 года. Часть фермеров покинула отрасль. Доля говядины в общем производстве мяса в стране за 20 лет сократилась с 38,7% до 13,6%.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская отмечает, что говядина постепенно превращается в продукт премиального сегмента. Одной из причин сокращения объемов она называет длительный цикл производства – от беременности коровы до убоя бычка проходит около 25 месяцев, что более чем в два раза дольше, чем у свиней.

Альбина Корягина из Neo подчеркивает, что столь долгий цикл не позволяет оперативно наращивать предложение в ответ на рост цен. Алексей Плугов добавляет, что российские производители испытывают трудности с закупкой племенного скота из-за рубежа. При этом он считает повышение цен на говядину общемировой тенденцией.

Поголовье свиней в России по итогам 2024 года составило 27,8 млн голов, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, но с 2015 года этот показатель вырос почти на 30%. Поголовье птицы увеличилось на 1,9% и достигло 554,3 млн особей. Как отмечает Артем Суворов, короткий цикл производства в свиноводстве и птицеводстве позволяет быстрее реагировать на изменения спроса, но высокая конкуренция между компаниями сдерживает рост отпускных цен.