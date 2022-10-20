«Говорит Россия!»: жителям Китая показали фильм о возвращении Запорожья в состав РФ

Посольства России в Китае презентовало жителям Поднебесной документальный фильм «Говорит Россия! Запорожская область» развенчивающий украинские фейки про спецоперацию России на Украине и показывающий реальную обстановку в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Запорожской области.

«Документальный фильм и 25 видеосюжетов рассказывают о реальном положении дел в регионе в связи с восстановлением исторической справедливости и возвращением региона в состав России. Особенно важным фильм становится в свете событий референдума на территории Запорожской области», - говорится в сообщении.

В фильме приняли участие губернатор региона Евгений Балицкий и известный общественный деятель Иван Охлобыстин.

Создание фильма было сопряжено с боевыми действиями и терактами во время съемок, высокой активности информационных технологий киевского режима, но все эти сложности не помешали реализации данного проекта.

В первые часы после публикации на информационных ресурсах Посольства России в Китае, фильм набрал множество комментариев поддержки и репостов от пользователей китайских социальных сетей Toutiao и Weibo.