Готовят ли Яшкина на обмен и почему Омск снова сильнее: закулисье матча с «Авангардом»

«Ак Барс» второй раз в сезоне уступил «Авангарду» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2). Почему омичи вновь оказались сильнее и каково текущее положение в казанском клубе у Дмитрия Яшкина – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Авангард» снова сильнее «Ак Барса» в Казани

Первый матч в Казани между командами в этом сезоне обернулся настоящим кошмаром для «Ак Барса». В конце сентября подопечные Анвара Гатиятулина были разгромлены «ястребами» со счетом 1:6. То фиаско хоккеисты «Ак Барса», наверное, сейчас вспоминают уже не так болезненно. Хотя на старте сезона тренерскому штабу казанцев во главе с Гатиятулиным работалось очень непросто. Специалист в буквальном смысле находился в шаге от увольнения.

Впрочем, тот кризис «Ак Барса» уже давно позади, и голосить о нем в сегодняшних реалиях не имеет смысла. В турнирной таблице Восточной конференции казанцы и омичи – соседи. Перед началом вчерашней встречи «Ак Барс» пребывал на второй строчке с 58 очками, а «Авангард» на третьей с 57.

Несложный математический подсчет позволяет понять, что благодаря победе в очном противостоянии омичи обошли казанцев в таблице.

«Очень интенсивный матч»

Два периода команды пристреливались по воротам друг друга, а в заключительном организовали три гола на двоих. Гости еще по ходу второго периода, так скажем, организовывали задел для голов, которые забили в третьей двадцатиминутке. «Ястребы» были содержательнее в нападении, создавали больше давления на ворота Тимура Билялова. «Авангард» снова продемонстрировал более целостный по качеству хоккей, нежели «Ак Барс», сумев конвертировать игровое преимущество в голы.

«Очень интенсивный матч, все 60 минут было много борьбы. В таких матчах цена ошибки возрастает, соперник нашими ошибками распорядился лучше. Перед игрой мы говорили команде, чем важен этот матч, – что мы соседи по таблице, и в плане результата хотелось победить. Глобальной проблемы места в таблице я не вижу, идет подготовка к решающим матчам», – заявил после матча на пресс-конференции наставник «Ак Барса».

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд в очередной раз доказал свою значимость для своей команды. В третьем период форвард оформил 1+1. Особенно эффектным в исполнении североамериканца получился пас на защитника Дамира Шарипзянова. Одной передачей Маклауд отрезал всю оборону «Ак Барса».

Почему Яшкин не играет уже третий матч подряд?

Разумеется, в оправдание неудачного результата «Ак Барса» можно сказать, что казанцы вновь играли в неоптимальном составе против одного из лидеров Восточной конференции. Не было защитника Никиты Лямкина, отсутствовал Дмитрий Яшкин. Однако если с первым ситуация понятна и прозаична – в последнем матче 2025 года против «Северстали» Лямкин получил перелом лицевой кости, то положение Яшкина в «Ак Барсе» на данный момент весьма туманно.

Последний раз нападающий появлялся в составе казанцев в матче с «Трактором» (27 декабря). После этого Дмитрий пропустил три встречи подряд. На недавнюю игру с «Автомобилистом», к слову, Гатиятулин не поставил форварда по дисциплинарным причинам – тот опоздал на общекомандное собрание. Почему хоккеист не сыграл вчера с «Авангардом» – этот вопрос главный тренер «барсов» оставил без точного ответа.

«Когда Дмитрий Яшкин вернется на лед? Принципы выбора состава не меняются – мы изучаем состояние команды, разбираем предыдущий матч. Состав на эту игру определяли после игры с «Автомобилистом», в котором одержали победу. Все ребята сыграли на хорошем уровне, поэтому решили не менять состав. Эту игру тоже разберем – возможно, в матче с «Барысом» будут изменения», – прокомментировал Анвар Гатиятулин.

Яшкин с контрактом в 95 млн рублей за сезон является самым высокооплачиваемым хоккеистом «Ак Барса». Вполне допустимо, что руководство клуба серьезно задумывается об обмене нападающего до конца дедлайна.

Отдав его в другую команду, казанцы не только существенно освободят платежку, но и могут получить ценный лот за обмен. В частности, на днях в СМИ всплывала информация, что «Ак Барс» связывался с ЦСКА на предмет приобретения форварда Даниэля Спронга в обмен на Яшкина.

32-летний экс-капитан казанцев, безусловно, является одним из сильнейших снайперов лиги. У Яшкина как у хоккеиста много талантов, тем не менее неприкасаемым лицом в «Ак Барсе» его точно назвать нельзя.