«Есть осторожный оптимизм»: Минстрой РТ прогнозирует восстановление спроса на рынке жилья

План Татарстана по строительству жилья на этот год составляет 2,8 млн квадратных метров. Но, несмотря на падение спроса, власти рассчитывают перевыполнить показатели и повторить рекорд прошлого года, введя в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров. О том, где будут искать скрытые резервы, – в материале «Татар-информа».

Несмотря на падение спроса, власти рассчитывают перевыполнить показатели и повторить рекорд прошлого года, введя в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фактически я могу отметить, что экватор, то есть половину программы, мы выполнили»

В Татарстане за пять месяцев этого года введена в эксплуатацию половина от годового плана по строительству жилья, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году плановые показатели составляют 2,7 млн квадратных метров. Могу констатировать, что мы идем в графике, темпы неплохие. Конкретно на сегодня сдано 1,3 млн квадратных метров жилья – это составляет 49% от годового плана и 128% к уровню прошлого года. Фактически я могу отметить, что экватор, то есть половину программы, мы выполнили», – сказал Гимаев.

Он отметил, что в прошлом году в республике было введено 3 млн квадратных метров жилья. Этот показатель стал рекордным – Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и шестое среди всех субъектов России.

«Я могу заверить, что снижения показателей не будет. У нас плановый показатель прошлого года был 2,7 млн квадратных метров жилья. Но мы перевыполнили план. В этом году мы сдадим не менее 3 млн квадратных метров жилья. Мы перевыполняем плановый показатель, чтобы в конечном итоге ключевые результаты были положительные. До конца декабря мы догоним. Можете не переживать, мы также введем 3 млн квадратных метров жилья», – подчеркнул замминистра.

Ильшат Гимаев: «Конкретно на сегодня сдано 1,3 млн квадратных метров жилья – это составляет 49% от годового плана и 128% к уровню прошлого года» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ильшат Гимаев добавил, что в Татарстане почти все жилье строится с использованием эскроу-счетов.

«В Татарстане состоялся переход на проектное финансирование. На сегодняшний день 97% объектов строятся эскроу-счетами. Всего лишь 3% – по старым правилам. Это небольшой объем – всего 120 тыс. квадратных метров, которые в этом году будут достроены», – сказал он.

«Мы ведем поставку лифтов из Турции, Китая и Южной Кореи»

Замглавы Минстроя Татарстана рассказал, что в марте-апреле девелоперы и подрядчики республики переориентировали импортные закупки материалов и комплектующих – теперь они поставляются из «дружественных стран».

«Финляндия нашим застройщикам не продавала лифты, но этот вопрос будет регулироваться судами. Мы ведем поставку лифтов из Турции, Китая и Южной Кореи. Также на внутреннем рынке России была проведена большая работа по изменению концепции. Могу вас уверить, что ни одна стройка из-за этого не встала. Все быстро сориентировались», – отметил он.

«Мы ведем поставку лифтов из Турции, Китая и Южной Кореи. Также на внутреннем рынке России была проведена большая работа по изменению концепции» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гимаев уточнил, что наша страна богата своими строительными материалами. «Многие аналоги имеются в России, особенно по строительным материалам. Более того, в стране активно создаются новые производства», – сказал Гимаев.

В Казани построят аналог Садового кольца

В республике не только не останавливаются стройки, но и запускаются новые проекты. К примеру, в Кировском районе Казани появится микрорайон «Крыловка».

По проекту, в микрорайоне будет четыре дома. «Концепция будет напоминать Садовое кольцо. Это очень интересный проект с переменными элементами отделки фасада, внутренним двором без машин», – заметил Гимаев.

В республике не только не останавливаются стройки, но и запускаются новые проекты. К примеру, в Кировском районе Казани появится микрорайон «Крыловка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что министерство ожидает новые проекты и от других крупнейших застройщиков республики. «Я думаю, эти проекты начнут выстреливать в мае-июне», – сказал замминистра.

Также в республике реализуется госпрограмма по строительству социально-культурных объектов. «В этом году объемы не меньше, чем прошлогодние. Общий объем средств составил 47 млрд рублей. Они сопоставимы с показателями 2021 года. Каждый объект для нас дорог, потому что работает на благо наших жителей», – сообщил Гимаев.

Продажи квартир в новостройках рухнули вдвое

Замглавы Минстроя РТ отметил и негативные тенденции на рынке недвижимости, в частности падение продаж квартир в новостройках. Так, в апреле застройщики продали квартиры на 3,4 млрд рублей. Это в 2,5 раза ниже, чем в марте этого года.

«В январе продано коммерческого жилья на 7,7 млрд рублей, в феврале – на 10,9 млрд, в марте – 8,2 млрд рублей, в апреле, в связи с растущей ключевой ставкой, было падение до 3,4 млрд рублей», – отметил замминистра.

В апреле застройщики продали квартиры на 3,4 млрд рублей. Это в 2,5 раза ниже, чем в марте этого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, пока в мае было продано квартир на 121 млн рублей. «Я думаю, что льготная ипотека, которая сегодня уже начала работу, окажет положительное влияние. У нас есть осторожный оптимизм, что рынок жилья будет поправляться с апрельского падения объема продаж и темпов строительства», – сообщил он.

Замминистра считает, что цены на квартиры падать не будут. «На коммерческое жилье в Казани цены варьируются от 119 до 190 тыс. рублей за квадратный метр. Пока я не наблюдаю снижения цен за квадратный метр у застройщиков. Они довольно-таки высокие, но пока уменьшения я не вижу», – заключил Гимаев.

«На институт возлагаются большие задачи, чтобы не было безобразия с пробками»

Замминистра также сообщил, что Институт пространственного планирования республики, который возглавил замглавы Института генплана Москвы Олег Григорьев, начнет свою работу в июне.

«Я думаю, его активность появится начиная с июня. Как только все оргвопросы будут решены, он начнет функционировать. Я рад, что он появился», – отметил Гимаев.

«На институт возлагаются большие задачи, чтобы не было безобразия с пробками, как, например, в агломерации Казань – Лаишево» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Замглавы Минстроя РТ рассказал, что институт будет решать важные для города вопросы. «На институт возлагаются большие задачи, чтобы не было безобразия с пробками, как, например, в агломерации Казань – Лаишево. Чтобы в развитии наших проектов учитывались все аспекты экономического развития данной территории и прилежащей, чтобы район и город Казань были синхронизированы в развитии», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ведется реконструкция бывшего ресторана «Парус» на Кремлевской набережной. После ремонта здесь расположится Институт пространственного планирования РТ. Здание будет включать четыре этажа, в том числе один подземный. Реконструкция объекта обойдется Казани в 6,7 млн рублей.