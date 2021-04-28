Проблемы в семье, в учебе, во дворе: как помогает молодежный телефон доверия в Татарстане

Единый молодежный телефон доверия заработает к началу учебного года

– Одной из целей Министерства по делам молодежи РТ в этом году стало создание телефона доверия для молодежи. Почему возникала эта потребность?

– В Татарстане уже не первый год работает детский телефон доверия. Он востребован, ежегодно растет количество звонков. Туда обращаются не только дети, но и родители, бабушки, дедушки подростков. Поэтому создание молодежного телефона доверия попало в список наших публичных целей и было поддержано населением.

Но не стоит говорить, что помощь по этому номеру будут оказывать только молодежи. Это окно для всех, кому нужна помощь здесь и сейчас. К примеру, в период пандемии коронавируса на наш телефон звонили для консультаций по любому вопросу. Специалисты старались помочь каждому.

Молодежный телефон доверия необходим еще по одной причине: у молодежи набирает популярность тренд обращаться к психологам, и мы должны отреагировать на этот запрос.

– Какие сейчас телефоны доверия существуют в Татарстане?

– В республике есть детский телефон доверия, он подключен к единой всероссийской линии. Но наши специалисты готовы работать с любым возрастом. Все, кто ощущает необходимость быть услышанным, выслушанным и получить обратную связь, могут обратиться на этот телефон психологической помощи. Номер детского телефона доверия в Татарстане: 8 (800) 200-01-22.

– Когда в Татарстане появится отдельный телефон доверия для молодежи?

– Точный срок назвать не смогу, но к началу учебного года он точно будет работать.

Пандемия показала актуальность телефона психологической помощи

– Вы упомянули период пандемии коронавируса. Как он отразился на работе телефона доверия?

– Во время локдауна число звонков выросло на 20%. Было много обеспокоенных граждан, людей интересовал вопрос перехода на дистанционный режим работы и обучения. Многие обращались по причине возникновения конфликтов в семьях, число которых выросло из-за того, что люди оказывались запертыми в квартирах.

– Сколько звонков на детский телефон доверия поступило с начала 2021 года?

– В прошлом году к нам поступило 32,8 тыс. звонков, за первый квартал этого года – почти 8 тыс. Качественно оказанных услуг у нас – 4,5 тыс. за этот период. Остальные звонки – ошибочные либо кто-то хотел подшутить.

– Кто чаще всего звонит на телефон доверия?

– В 2021 году мы еще не проводили детальный анализ, но в 2020-м чаще звонили дети и подростки, на втором месте по числу обращений – родители. Но статистику сложно вести, поскольку пользователь может остаться анонимным.

Телефон доверия помогает разрешить конфликты детей и родителей

– С какими наиболее частыми проблемами звонят на телефон доверия?

– На первом месте стоит проблема взаимоотношений детей и родителей. На втором месте проблемы личного плана из разряда «кто я?», «не могу найти себя в жизни» и так далее. На третьем месте – проблемы с учебой.

Телефон доверия работает вместе с центрами психолого-педагогической помощи, поэтому если оператор не может оказать полноценную помощь самостоятельно, то он предлагает звонящему посетить один из центров психолого-педагогической помощи, которых в республике шесть.

Татарстан при поддержке Президента Рустама Минниханова стал пилотным регионом, который начал строить концепцию психологической помощи населению. Куратором проекта назначена заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, а Минмолодежи республики поручено координировать работу. Нам кажется, что мы приступили к этому проекту очень вовремя, потому что у молодежи есть запрос.

– Поступают ли на телефон доверия звонки с мыслями о суициде?

– В первом квартале этого года нам уже поступило 68 подобных звонков, из них 55 от детей и подростков. Большая часть звонков связана именно с суицидальными мыслями, но были и те, кто звонил после попытки самоубийства.

– Подростки – среда очень нестабильная. Раньше бытовало мнение, что звонить по телефону доверия стыдно. Почему сейчас это не так?

– Потому что лидеры общественного мнения формируют ту среду, в которой говорят: «Мне не стыдно, я хожу к психологу». Подросток, глядя на это, понимает, что если он сталкивается с проблемами, которые считает для себя весомыми, то он тоже может обратиться к маме и попроситься к психологу.

Такая же ситуация со спортом и здоровым питанием. Лидеры общественного мнения в это включаются и на собственном примере показывают, как они этим занимаются, а все остальные подключаются к движению.

– Не каждый ребенок точно понимает значение слова «психология», что в нее входит и тому подобное. Как ему понять, может ли он со своей проблемой обратиться на телефон психологической помощи?

– Ребенок может обратиться с чем угодно. К примеру, во время локдауна звонили люди с вопросами о школах, будущем и так далее. Специалистам задавали вопросы совершенно по разным темам. В этом и сложность их работы, потому что один звонок может быть по не очень серьезной проблеме, по которой оказать помощь просто, а затем звонок может быть по очень тяжелой теме, вплоть до суицидальных мыслей.

– Насколько возможно сохранить анонимность при звонке на детский телефон доверия?

– Ребенок может вообще ничего о себе не говорить. Телефон доверия построен на принципе полного доверия. Сотрудник спросит фамилию, имя и город, но отвечать не обязательно.

Если кто-то переживает, что их можно отследить по номеру телефона, то это не так. Телефон доверия – это федеральная линия, где система построена так, чтобы звонок остался анонимным.

Кто те люди, которые отвечают на звонки?

– Сколько сотрудников работают в службе детского телефона доверия?

– В структуре системы психологической помощи сейчас работают 98 психологов по всей республике. Из них около 40 отвечают на звонки по телефону доверия, остальные ведут прием в центрах психологической помощи.

– Кто те сотрудники, которые отвечают на звонки?

– У большинства специалистов должность звучит как «педагог-психолог». То есть у них есть образование психолога, но они прошли педагогические курсы повышения квалификации. Есть и те, кто прошел курсы клинической психологии.

– Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов говорил о повышении уровня заработной платы работника телефона доверия до средней по сфере образования. Удалось это реализовать?

– В одних районах нам это уже удалось, в других пока нет, но работа идет. Этот вопрос для нас актуален, а появившийся в России закон о молодежной политике значительно ускорит эти процессы.

– Какие еще каналы психологической помощи, кроме центров и телефона, организованы в Татарстане?

– Наши психологи ведут телеграм-канал «Родителям о важном», он набрал уже почти 5 тыс. подписчиков. Там можно найти советы, консультации, также специалистам задают вопросы. Если формат телефона кому-то не близок, то есть и такой вариант.

– В каких случаях нужно обращаться на телефон доверия за психологической помощью?

– Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, – звоните. Не думайте, стоит ли. Вы поймете это в разговоре. Но звонить ради шутки не нужно. Там совершенно не про это. Если поговорить не с кем, а нужно, телефон доверия – это то, что вам нужно.