Гуманитарная помощь и защита беженцев: в Татарстане завершились учения миротворцев ОДКБ

Итоги учений «Нерушимое братство-2021» подвели сегодня в Казани. Военнослужащие шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана отрабатывали навыки урегулирования конфликтов в горячих точках. Какой опыт получили миротворцы, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

В Казани военнослужащие шести стран отрабатывали навыки урегулирования конфликтов в горячих точках

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Новые вызовы в мире сближают и роднят наши народы»

С приветственной речью к участникам учений сегодня обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Слаженные действия подразделений и техника, которые стоят на защите стран ОДКБ, впечатляют. Но главное, – это люди в погонах, глубоко осознающие свою ответственность в нынешнее время, когда новые вызовы в мире сближают и роднят наши народы. Для нас самое главное - это мир и согласие», - заявил Мухаметшин.

Он напомнил, что в Татарстане производят военные самолёты и вертолеты, работают предприятий по выпуску другой оборонной продукции.

С приветственной речью к участникам учений сегодня обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / ИА Татар-информ»

Мухаметшин поздравил участников учений с их успешным окончанием и выразил признательность от лица Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, ранее Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с членами Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обсудив с ними пути выстраивания диалога между народами и конфессиями.

«Мы развернули мощную, многонациональную группировку миротворческих сил»

В течение четырех дней бойцы миротворческой бригады Центрального военного округа поэтапно обучали в Казани миротворцев из шести стран ОДКБ, передавая им свой опыт. Ранее миротворцы ЦВО около полугода несли службу в Нагорном Карабахе после вспыхнувшего здесь вооруженного конфликта.

В течение четырех дней бойцы миротворческой бригады Центрального военного округа передавали опыт участникам учений Фото: © Владимир Васильев / ИА Татар-информ»

В финальный день учений на полигоне в Казани была сымитирована операция, в ходе которой в охраняемый миротворцами лагерь беженцев прибыл автобус с людьми. Им было необходимо оказать медицинскую помощь.

Далее в лагерь должна была поступить гуманитарная помощь, которую везла охраняемая миротворцами колонна. По сценарию учений грузовики были аттакованы противником. Бойцы отбили атаку, нейтрализовав противника.

Затем участникам учений были продемонстрированы навыки владения новыми комплексами радио-электронной борьбы, такими как «Силок-2», который обеспечивает зональную защиту. В числе прочего была использвана новая российская разработка «Гарпун-3», которая позволяет нейтрализовать беспилотник при зрительном контакте.

После этого была отработана эвакуация мирного населения из населенного пункта. По сценарию село заняли боевики, и миротворцы должны были выбить противника с территории. После штурма, противник закрепился в здании администрации, куда и направились группы штурмовиков.

Последней задачей операции стало перемещение пленных и раненых, а также тушение пожара.

«За короткий промежуток времени мы развернули мощную, многонациональную группировку миротворческих сил и достигли высокого уровня эффективности взаимодействия. На заключительном этапе совместных учений "Нерушимое братство - 2021", мы отработали широкий спектр задач в ходе миротворческих операций», - сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Он подчеркнул, что по итогам учений миротворческая группировка стран ОДКБ готова к выполненную совместных операций, а приобретенный опыт станет гарантией выполнения задач в реальной боевой обстановке.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин подчеркнул, что по итогам учений миротворческая группировка стран ОДКБ готова к выполненную совместных операций Фото: © Владимир Васильев / ИА Татар-информ»

«Востребованность в миротворческих силах будет только расти»

Развитие миротворчества - один из главных приоритетов для ОДКБ, отметил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Ещё обращу внимание на техническое оснащение наших миротворцев. Оно на высоком уровне и позволяет выполнять боевые задачи в любых условиях», - добавил Зась.

Он заявил, что с течением времени востребованность в миротворческих силах будет только расти и страны ОДКБ готовы к этому сценарию развития событий. Что касается дальнейших планов развития миротворческих сил, то сейчас идут переговоры о том, чтобы бойцы ОДКБ могли работать под флагом ООН. Кроме того, отдельное внимание уделят развитию правовой базе миротворцев и их подготовке.

Развитие миротворчества - один из главных приоритетов для ОДКБ, отметил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась Фото: © Владимир Васильев / ИА Татар-информ»

Всего в учениях в Татарстане поучаствовали 1,8 тыс. бойцов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также 300 единиц вооружения, российские ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8, силы и средства подразделений связи, спецназначения, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты.

Всего же организация ОДКБ насчитывает более 3,6 тыс. человек. Страной для учений в следующем году выбран Кыргызстан.

Фоторепортаж Владимира Васильева: