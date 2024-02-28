«Готовы к работе»: Кондратьев осмотрел избирательный участок в Чистополе

Готовность избирательных участков в Чистополе проверил сегодня председатель избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев. По его словам, город отлично готов к проведению выборов Президента России.

«Хотелось бы обратить внимание, что установленные камеры уже подключены, есть металлический шкаф, куда в конце каждого дня складываются сейф-пакеты, составляется акт и все это под камерами», — подчеркнул Кондратьев.

В свою очередь председатель участковой избирательной комиссии 2734 Чистополя Светлана Сахапова отметила, что участок полностью готов к приему всех граждан, включая тех, у кого имеются ограничения по здоровью.

«На сегодняшний день мы готовы к работе на избирательном участке. Он полностью оборудован для маломобильных граждан, включая входную группу и новые кабинки», — рассказала она.

Сахапова также отметила, что сейчас продолжается обход граждан по адресам и уже удалось посетить 54% домов. По ее словам, к 6 марта обходчики полностью закончат информирование жителей, привязанных к участку.

«6 марта начнется прием заявлений на нашем участке. Для этого тоже уже все готово. В любое время нам можно позвонить и узнать где и как голосовать. То есть избирательная комиссия уже активно работает в полном составе», — добавила Сахапова.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).