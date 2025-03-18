«Готовы к любым вызовам»: теплая весна торопит пожароопасный сезон в Татарстане

Из-за аномального тепла весной новый пожароопасный сезон в Татарстане начнется раньше привычного срока. Теплая погода и дефицит снега зимой способствовали развитию вредителей. Какие вызовы стоят перед лесниками в новом сезоне, рассказали сегодня участники брифинга в Доме Правительства РТ.





Равиль Кузюров сообщил, что новый лесокультурный сезон планируют открыть уже в первую декаду апреля

Фото: prav.tatarstan.ru

Лесокультурный сезон откроется в первую декаду апреля

Ранняя весна внесла свои коррективы в работу лесников Татарстана. Новый лесокультурный сезон планируют открыть уже в первую декаду апреля, сообщил глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

«В лесу все должно быть сбалансировано. Конечно, теплые зимы и жаркие летние сезоны дают свою атмосферу, способствуют размножению вредителей, которых мы ежегодно наблюдаем», – сказал он.

Сейчас лесопатологи начинают проводить проверки. Смотрят, существует ли угроза развития непарного шелкопряда и других вредителей леса, в том числе короедов. По словам Кузюрова, погодные условия были благоприятными для лесокультурного сезона прошлой весной. Тогда в мае были заморозки, что сказалось на вредителях.

Лесопатологи начинают проводить проверки. Смотрят, существует ли угроза развития непарного шелкопряда и других вредителей леса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подготовка к новой лесокультурной кампании идет полным ходом. В настоящее время специалисты лесной отрасли готовят черенки тополя, закладывают семена на стратификацию и проводят работы по «чернению снега» – разбрасыванию золы на участки посевных отделений в питомниках в целях ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве», – рассказал министр.

Лесовосстановление в этом году в лесном фонде проведут в рамках нового регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» на площади 2,5 тыс. га.

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Минлесхоз РТ спрогнозировал раннее начало пожароопасного сезона в лесах

В этом году пожароопасный сезон в лесах Татарстана будет напряженным. Причиной тому послужили теплая зима и дефицит снега, что привело к недостаточному увлажнению почвы, заметил Равиль Кузюров.

«Это создает серьезные предпосылки для возникновения возгораний, мы должны быть готовы к любым вызовам. Сейчас, в марте, мы наблюдаем, что температура воздуха уже выше нуля, и, по предварительным прогнозам, пожароопасный сезон в лесах может быть открыт в конце марта. Это раньше, чем в прошлом году, когда сезон начался 15 апреля и продлился до 25 октября, составив 193 дня», – сказал министр лесного хозяйства РТ.

Для обеспечения безопасности лесов разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона. В документе прописан алгоритм взаимодействия Минлесхоза РТ с ГУ МЧС России по РТ и администрациями районов республики.

«Это сотрудничество крайне важно, поскольку только совместными усилиями мы сможем обеспечить максимальную безопасность и защиту наших лесных массивов», – отметил Кузюров.

По словам министра, в республике проведены многочисленные встречи с главами сельских поселений, населением, арендаторами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями. На сходах граждан особое внимание уделялось разъяснению необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Для обеспечения безопасности лесов разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наиболее высок риск пожаров в апреле и мае

Риск возникновения лесных пожаров в Татарстане ежегодно сохраняется в течение всего пожароопасного периода, который длится до октября. Однако особенно критичными месяцами в этом году станут апрель и май.

«В апреле, пока не вырастет зеленая трава, если почва останется сухой, будут созданы идеальные условия для возникновения и распространения пожаров. Поэтому в этот период нужно будет соблюдать осторожность и быть внимательными к любым действиям, которые могут спровоцировать возгорания», – заметил Равиль Кузюров.

Ежегодно в мае возрастает рекреационная нагрузка на лес. С наступлением теплых праздничных дней люди массово выезжают на природу для отдыха и пикников.

«Мы призываем всех граждан помнить о правилах пожарной безопасности и соблюдать их, чтобы минимизировать риски», – сказал Кузюров.

Риск возникновения лесных пожаров в Татарстане ежегодно сохраняется в течение всего пожароопасного периода Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Повышенная пожарная опасность ожидается в апреле на юго-западной части республики и в мае на всей территории Татарстана. А с начала года в республике уже зарегистрировано шесть термических точек и один случай возгорания на приграничных в лесу землях. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года было зафиксировано лишь две термоточки и один случай возгорания.

«На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах запрещается выжигание сухой травы. Сельхозтоваропроизводители, допустившие возникновение пожаров в результате выжигания сухой травянистой растительности, могут быть не только подвергнуты штрафу, но и лишены субсидий», – предупредил Кузюров.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима чревато штрафом, размер которого для граждан составляет от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей, для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Максим Трущин напомнил о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности Фото: prav.tatarstan.ru

Как правильно приготовить пищу на открытом огне

Как правильно приготовить пищу на открытом огне в майские праздники, не нарушая требований пожарной безопасности, рассказал замначальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин.

«Приготовление пищи должно проводиться только в специально оборудованных местах, в мангалах. Мангал должен находиться на расстоянии не менее 5 метров до ближайшего строения. В радиусе двух метров должна быть проведена очистка (территории) от сухой травы и мусора», – сказал он.

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения или тления за пределы очаговой зоны;

после использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей или залито водой до полного прекращения горения или тления.

Приготовление пищи должно проводиться только в специально оборудованных местах, в мангалах Фото: © Павел Львов / РИА Новости

«Нередко при приготовлении пищи получают ожоги дети – либо они касаются мангала, либо происходит соприкосновение с пламенем в результате неправильного использования огня или применения розжига. В результате дети, а иногда и взрослые получают термические ожоги. Призываю граждан быть предельно внимательными при использовании открытого огня», – подчеркнул Трущин.

Он также напомнил о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 60 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 400 тыс. рублей. В период действия особого противопожарного режима размер штрафов увеличивается в два раза.

Если в результате неосторожного обращения с огнем было повреждено чужое имущество, то возможна уголовная ответственность. Также предусмотрена уголовная ответственность за ущерб, нанесенный лесному фонду.

По данным Трущина, особый противопожарный сезон в 2025 году будет объявлен с учетом погодных условий. При аномальном тепле он может начаться раньше, уже 10-14 апреля.