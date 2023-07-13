Готовность противопожарных служб проверили в Нижнекамском районе

В Нижнекамском районе состоялся выезд в сельские поселения для проверки работы добровольных пожарных команд и противопожарных служб, сообщает «НТР»

О том, что работу пожарно-спасательных служб комиссия оценила положительно, написал в социальных сетях заместитель руководителя исполкома НМР Альфред Нигматзянов.

«Настоятельно рекомендуем всем гражданам быть внимательными и бдительными при обращении с огнем. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить», – сообщил он.

На данный момент в районе функционируют девять добровольных пожарных команд, две патрульно-постовые службы и одна муниципальная пожарная охрана. Также на базе районных ДПК имеются девять пожарных машин. Кроме того, дополнительно создали 15 профилактических групп, на реке Шешма построили два пирса, установили два пожарных гидранта.

Выезд состоялся по поручению главы города и НМР Рамиля Муллина, в нем также принял участие заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.