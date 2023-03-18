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Готовность посевной и почвообрабатывающей техники в Татарстане составила 98%
В Татарстане продолжается подготовка к весенне-полевым работам. На 10 марта готовность тракторов составляет 95%, посевной и почвообрабатывающей техники — 98%, доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.
Он отметил, что на сегодняшний день приобретено 79% необходимых запасных частей (на 3,9 млрд рублей из 5,2 млрд рублей).
По словам Залакова, подкормку озимых и многолетних трав по мерзлой почве уже начали в Азнакаевском, Елабужском, Заинском, Сармановском, Актанышском и Нижнекамском районах. Состояние озимых культур серьезных опасений не вызывает — условия для их зимовки до потепления складывались оптимальные.
Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур с учетом страхового фонда составляет 129%, скоро завершится проверка на посевные качества.
«Запасы семян для обновления достаточны, предложения по семенам высших репродукций на слайде, прошу организовать своевременную закупку», — обратился Залаков к главам районов.
Что касается минеральных удобрений, то сегодняшний день на 1 Га накоплено 60 кг действующего вещества с плюсом 12 кг к аналогичному периоду прошлого года (в 2022-м было 48,4). Однако по ряду районов накопление составляет ниже 40 кг. Осуществляется бюджетная поддержка хозяйств на приобретение удобрений. В целом до 1 апреля хозяйствам будет направлено 3,6 млрд рублей, которые необходимо использовать на подготовку к посевной.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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