Готовность платной дороги Алексеевское – Альметьевск в Татарстане достигла 63%

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Техническая готовность платной автомобильной дороги Алексеевское – Альметьевск в Татарстане достигла 63%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом году планируем провести сплошной проезд от нулевого пикета до 145 километра. На сегодня завершаются работы по мостовому переходу через реку Шешма и еще двух участков на третьем этапе», – рассказал глава Миндортранса.

Трасса Алексеевское – Альметьевск строится в составе автомобильной дороги Шали (М7) – Бавлы (М5). Проект реализуется с применением механизма государственно-частного партнерства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в бюджете Татарстана на 2024 год предусмотрены расходы на строительство этой дороги в объеме более 17,1 млрд рублей.