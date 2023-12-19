Готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов превысила 40%

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 42%. Его строительство началось в январе прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«На основном ходу трассы дорожники заняты переустройством коммуникаций и устройством земляного полотна. Практически завершены земляные работы и на 65% выполнено устройство основания дорожной одежды», – сообщил спикер.

По словам Мингазова, мост через реку Каму возведен 44%. На самом крупном искусственном сооружении обхода уже выполнили второй этап надвижки пролетного строения.

Надвижка всей металлоконструкции завершится в следующем году, затем рабочие сделают устройство мостового полотна, установят освещение и барьерное ограждение.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги протяженностью 81 км, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Здесь также предусмотрено шесть площадок под размещение многофункциональных зон – по три в каждом направлении.