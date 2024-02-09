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Готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 45%
Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане достигла 45%. Об этом рассказал руководитель Росавтодора Роман Новиков во время рабочей поездки в республику, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Обход имеет большое значение не только для транзитного транспорта, но и для местных жителей, ведь не только Казань, но и Набережные Челны, Нижнекамск являются центрами экономического роста, точками притяжения тысяч туристов», – заявил глава Федерального дорожного агентства.
Это будет четырехполосная дорога протяженностью 81 км. На обходе построят пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.
Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов добавил, что на основном ходу трассы дорожники занимаются переустройством коммуникаций и устройством земляного полотна. Практически завершены земляные работы, и на 65% выполнено основание дорожной одежды. «На текущий момент закончили укладку более 42 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия», – отметил он.
Продолжается строительство моста через Каму протяженностью 1,3 км. Его техническая готовность составляет 47%.
Кроме того, участки автодороги М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном общей протяженностью 96,5 км расширят до четырех полос во время реконструкции. Земляные работы здесь выполнены на 68%, устройство дорожной одежды – на 12% от общего объема работ.
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