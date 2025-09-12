Готовность объектов Татарстана к отопительному сезону достигла 96%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане средняя готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2025–2026 годов достигла 96%. Об этом на заседании республиканского штаба по подготовке к отопительному периоду сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Полностью подготовлены объекты социальной защиты и здравоохранения. Из 3 069 котельных работы продолжаются на 30, в том числе в Арском, Сармановском, Пестречинском, Черемшанском, Верхнеуслонском и Елабужском районах.

В сфере образования подготовлен 3 161 объект из 3 165, в работе остаются детский сад и три школы в Нурлатском, Нижнекамском и Зеленодольском районах.

По объектам молодежи готовность составляет 97%, не завершены три объекта. Среди спортивных объектов в работе остаются четыре, а объекты культуры подготовлены на 99%, не завершены четыре объекта.

В жилищном фонде паспорта готовности оформлены на 17 105 многоквартирных домов из 18 090 (94%). Работы продолжаются в 28 муниципальных образованиях. При этом в Камско-Устьинском, Чистопольском, Тетюшском, Новошешминском, Пестречинском, Аксубаевском, Лаишевском, Агрызском районах и Казани показатель подготовки МКД ниже республиканского.

Салихов порекомендовал главам муниципалитетов взять на личный контроль работу по подготовке к отопительному периоду.