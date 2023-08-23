Готовность моста и путепроводов на третьем этапе обхода Нижнекамска и Челнов достигла 60%

Готовность искусственных сооружений на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 60%. Всего на этом объекте будут построены шестипролетный мост через реку Челна, путепровод и две транспортные развязки.

«Протяженность третьего этапа составляет 33,5 км. На данный момент устройство земляного полотна выполнено почти на 80%. Приступили к устройству асфальтобетона. До конца сезона хотим уложить около 65% асфальта. Третий этап самый протяженный», – рассказал ведущий эксперт дорожного хозяйства филиала «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Юрий Крашенниников.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По его словам, самый большой объем работ выполнен по строительству 67-метрового путепровода - его готовность составляет 85%, остальных – более 60%. Путепровод начали возводить в прошлом году над региональной дорогой Новотроицкое – Комсомолец.

Здесь рабочие уже построили опоры, пролетное строение, устроили сопряжения с насыпью. «Скоро приступим к устройству мостового полотна. Будет уложено двухслойное покрытие из асфальтобетона», – отметил спикер.

Крашенниников подчеркнул, что дорожники также ремонтируют региональные дороги, задействованные при строительстве обхода. Они будут полностью восстановлены в 2024 году, а пока проводится ямочный ремонт.

Начальник участка ООО «Самаратрансстрой» Роман Веденин добавил, что на мосту через реку Челна протяженностью 166 метров приступили к устройству балок пролетного строения. Всего специалистам нужно смонтировать 66 сборных железобетонных балок.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По его словам, монтаж балок пролетного строения с первой по шестую опоры планируется завершить в августе, с шестой по седьмую – в сентябре.

«После устройства монолитной плиты мостового полотна нужно будет сделать деформационные швы и гидроизоляцию, уложить асфальтобетон. Специально для этого объекта смонтировали бетонный завод. На мосту установят перильное и барьерное ограждения», – сообщил спикер.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На всех искусственных сооружениях используется прочный бетон с высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, заметил Веденин.

Работы ведутся и на путепроводах в составе двух транспортных развязок. Одна из развязок появится на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Сарманово, вторая – у поселка Сосновый Бор, где обход будет примыкать к основному направлению трассы М7.