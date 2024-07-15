Готовность аэропорта «Казань» к саммиту БРИКС оценил замглавы Минтранса России

С рабочей поездкой в Татарстане побывал заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин. Гость оценил готовность аэропорта «Казань» к предстоящему саммиту БРИКС, а также принял участие в церемонии передачи вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Потешкин ознакомился с инфраструктурой воздушной гавани, обсудил с участниками совещания строительство воздушного перрона, обеспечение безопасности на транспорте, порядок выполнения регулярных и чартерных рейсов в период саммита и дальнейшее развитие аэропорта. Он подчеркнул, что министерство держит на контроле вопрос подготовки транспортного комплекса республики к международному событию, которое состоится 22-24 октября.

Отмечен рост пассажиропотока через аэропорт «Казань». Если в 2023 году перевезено свыше 5,8 млн пассажиров, то за пять месяцев 2024-го показатель превысил 2,1 млн человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Затем заместитель министра принял участие в церемонии передачи в лизинг трех вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям. Машины, изготовленные на Казанском вертолетном заводе, будут использоваться для перевозки грузов и пассажиров в регионах, а также для выполнения санитарных заданий, поисковых операций, тушения пожаров и других работ.