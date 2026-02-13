«Готовить организм к посту нужно заранее»: как не навредить себе, ограничиваясь в еде

Уже скоро у православных верующих начнется Великий пост, а у мусульман – месяц Рамадан. Оба поста, помимо духовного значения, подразумевают под собой ограничения в еде. «Татар-информ» узнал мнение медиков о том, как не сделать хуже собственному организму и как потом вернуться к привычному рациону питания без последствий для здоровья.





23 февраля у православных верующих начнется Великий пост

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В основе поста – ограничение в еде

Совсем скоро, 23 февраля, у православных верующих начнется Великий пост, а у мусульман 19 февраля – священный месяц Рамадан. Это две разные традиции двух разных религий, но в основе обеих лежит общий момент – ограничения в еде.

Тем, кто соблюдает Великий пост, запрещено есть пищу животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Правила питания различаются в зависимости от дня недели:

понедельник, среда и пятница – дни сухоядения, когда можно есть пищу без термической обработки;

во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла;

в субботу и воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

Ураза – пост в исламе во время месяца Рамадан, один из видов поклонения Аллаху. Заключается в отказе от еды и питья от рассвета до заката. Пост строится вокруг двух ключевых приемов пищи: сухур – утренний и ифтар – вечерний.

Таким образом, православный пост подразумевает под собой изменение рациона, а ураза – своего рода голодание.

«Татар-информ» узнал мнение экспертов-медиков о том, каким образом держать пост, чтобы уберечь организм во время него от потрясений и затем снова перестроиться на привычное питание без последствий для здоровья.

У мусульман 19 февраля начинается священный месяц Рамадан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не стоит относиться к посту как к диете»

«С точки зрения медицины соблюдение поста – стресс для организма. Если мы говорим о посте в исламе, в течение дня человек не употребляет никакую жидкость, а это еще опаснее, чем просто не кушать», – объяснила «Татар-информу» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Люция Фейсханова.

Есть и положительные моменты – по мнению врача-диетолога Дарьи Русаковой, в некоторых случаях умеренное снижение калорий и отказ от продуктов животного происхождения помогает снизить уровень холестерина, нормализовать вес и разгрузить пищеварительный тракт.

«Однако эта польза зависит от изначального состояния здоровья и образа жизни. И вообще не стоит относиться к посту как к диете, это религиозный аспект», – отметила диетолог в разговоре с агентством.

Врачи подчеркивают: поститься можно тем, кто не имеет хронических заболеваний и перед постом получил одобрение врача. Не рекомендуется изменять свой режим питания беременным и кормящим женщинам, детям, подросткам, людям с болезнями сердца, желудочно-кишечного тракта, онкологией, тем, кто восстанавливается после серьезной болезни или находится в пути. С этим перечнем исключений, к слову, согласны и священнослужители обеих конфессий.

В противном случае могут обостриться язва, гастрит, синдром раздраженного кишечника и анемия, связанная с дефицитом питательных веществ.

«У здорового человека пост не вызовет эндокринных нарушений, но основная зона риска – диабетики, потому что их заболевание напрямую связано с едой. Чаще всего они сталкиваются с гипогликемией, падением уровня сахара в крови. Бывает и обратная ситуация – высокий уровень сахара. Это происходит при переедании во время ифтара, а также при обильном потреблении углеводов, которыми пытаются заменить продукты животного происхождения», – рассказала врач-эндокринолог городской поликлиники №20 Казани Лейля Калимуллина.

Люция Фейсханова: «С точки зрения медицины соблюдение поста – стресс для организма» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Перестраивать питание нужно заранее

«Перед началом поста лучше заранее перейти к той еде, которая будет комфортна. Уже во время поста лучше не есть соленое, мучное и жареное, чтобы еда не вызывала жажду», – объяснила Люция Фейсханова.

По словам Дарьи Русаковой, перед постом надо сокращать потребление продуктов, которые будут исключены по религиозным соображениям.

«Время адаптации к изменениям в рационе зависит от многих факторов, но обычно занимает от нескольких дней до двух недель. Если человек привык кушать много, то переход к ограничениям может быть сложным и неприятным. Важно делать все постепенно, прислушиваться к своему организму», – подчеркнула медик.

Врачи отмечают, что для организма, который и так испытывает стресс, будут лишними экстремальные физические нагрузки. Вместо этого лучше заниматься ходьбой и медитацией.

Отдельный вопрос – прием лекарств. Особенно сложно в дни уразы придется тем, кому врачи прописали принимать препараты в течение дня. Понятно, что без воды это будет сделать непросто.

«Если есть возможность перенести прием препаратов на вечер, можно поступить и так. Если вам необходимо принимать таблетки в течение дня, то я бы советовала не соблюдать пост. Вы должны решить для себя, что важнее – традиция или здоровье», – считает Люция Фейсханова.

Перед началом поста лучше заранее перейти к той еде, которая будет комфортна Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Еда должна быть легкой и давать достаточно энергии»

«Пища, которую едят во время поста и мусульмане, и христиане, должна быть простой и давать достаточное количество энергии. Это не должно быть нечто тяжелое для ЖКТ», – отметила Люция Фейсханова.

Отсутствие продуктов животного происхождения приводит к дефициту белка, витаминов группы В12, минералов, железа и цинка в организме. Можно добавить в рацион обогащенные микронутриентами продукты или БАДы, но только после консультации с врачом, считает Дарья Русакова. Недостаток животного белка можно компенсировать с помощью белка растительного. Он содержится в чечевице, фасоли, горохе, орехах и семенах. Не стоит забывать и об овощах с фруктами.

«Голодание на протяжении всего дня во время уразы и прием пищи только вечером – это стресс для организма и пищеварения. Слабость и головокружение могут смениться в конце дня тяжестью и вздутием. Могут обостриться панкреатит и холецистит. Не нужно кушать резко и много, а также не надо начинать вечернюю трапезу с жирной пищи», – объяснила Дарья Русакова.

Во время поста человек может потерять вес. Это нормально, поскольку снижается потребление калорий. Лейля Калимуллина добавила, что вес может и расти, если есть слишком много, даже один раз в день. Если вы переели, попейте теплой воды, отдохните и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Встретив Пасху или Ураза-байрам, люди оказываются в больнице Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выходить из поста нужно постепенно»

По словам врачей, после поста некоторые люди расслабляются и начинают бесконтрольно есть. Встретив Пасху или Ураза-байрам, они оказываются в больнице.

«Выход из поста, как и вход в него, должен быть постепенным. Переедать после долгого ограничения в еде опасно. Это чревато острой болью в животе, тошнотой и диареей», – сказала Дарья Русакова.

Исключенные на время поста продукты стоит возвращать небольшими порциями. Нужно пить достаточно несладкой жидкости и заниматься физической активностью.

«В организме есть циклы выработки гормонов – циркадные ритмы. Во время поста они сбиваются, но ведь речь не идет о чем-то долгосрочном. Отдаленных последствий для здоровья не будет. Если у вас есть какие-то изменения по анализам, показатели придут в норму, когда вы вернетесь к привычному режиму питания. Не нужно недооценивать компенсаторные возможности нашего организма», – подчеркнула Лейля Калимуллина.