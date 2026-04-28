«Готов закрыть товарища собой»: участник СВО из Татарстана о настоящей дружбе на фронте

Участник специальной военной операции Александр Смирнов откровенно рассказал о боевом пути, тяжелых ранениях и товарищах, которых он потерял на фронте. Сегодня 33-летний мужчина проходит восстановление после серьезных травм.

После ранения в ногу ему установили титановый стержень, а левую руку спасти не удалось. Несмотря на пережитое, он спокойно и без прикрас говорит о войне – так, как есть.

Он родился в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района. Детство вспоминает как беззаботное: дворовые игры, дружба, первые уроки честности и взаимовыручки. После окончания колледжа по специальности «техник-технолог машиностроения» был призван на службу в ракетные войска стратегического назначения в Ярославской области.

Решение отправиться на специальную военную операцию принял осознанно. В феврале 2025 года подписал контракт. «Россия никому не нужна, кроме Бога и нас с вами. Будем сражаться», – вспоминает он.

После подготовки в Луганске и Донецке Александр оказался на передовой. Уже 14 апреля его подразделение получило задачу занять и удержать позицию.

«На 13 мотоциклах выдвинулись к линии соприкосновения. Задачу выполнили, но попали под жесткий артобстрел. Транспорт потеряли, возвращались пешком», – рассказывает он. Из группы в восемь человек бойцы несколько суток считались погибшими.

Первое ранение получил в мае. Тогда ему удалось избежать гибели при атаке беспилотника, но осколки повредили тело и лицо. После лечения он вернулся в строй.

Самыми тяжелыми Александр называет не ранения, а потери. В боях он потерял близких товарищей, с которыми делил фронтовую жизнь. «Нет слов, чтобы описать такую дружбу. Ты готов закрыть человека собой», – добавляет боец.

Роковое ранение он получил в августе 2025 года. Во время атаки дрона-камикадзе погиб его товарищ. Александр пытался спасти его, но сам получил тяжелые осколочные ранения. «Руку уже не спасти – я это понял сразу», – вспоминает он. Несмотря на это, он сумел вызвать эвакуацию и дождался помощи.

В госпиталях Александр провел восемь месяцев. Все это время рядом были родные и жена. Семья для него – главный оплот. С супругой Ильсияр он вместе более десяти лет, воспитывает сына и дочь.

Сегодня Александр учится жить заново, преодолевая боль и последствия ранений. «Я ни о чем не жалею. Живем с верой в сердце и с Богом в душе», – говорит он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.